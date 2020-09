Orbán Viktor újabb kórházi inspekciója – videó

A nagyvizit helyszíne ezúttal a Szent László Kórház volt.

Orbán Viktor miniszterelnök folytatta kórházlátogatásait, ezúttal a Szent László Kórházban inspekciózott, és erről ezúttal is készült egy videó, amit feltöltöttek Facebook-oldalára.

Látogatás a Szent László kórházban // Visit at the Szent László Hospital Közzétette: Orbán Viktor – 2020. szeptember 23., szerda

A viziten Pintér Sándor belügyminiszter is ott volt. Orbán Viktor villámlátogatása annyira váratlan volt, hogy meg is kérdezte a főportán, van-e bent a kórházban ügyeletes főorvos, vagy valami főnök. Azonnal telefonáltak is, hogy ha lehet, azonnal fogadják Orbán Viktor „miniszter urat”. Lehetséges volt. Az ügyeletes főorvos arról számolt be, hogy az ambuláns betegforgalom nem olyan „borzasztóan nagy” a kórházban, de sokan mennek szűrésre.

A klinika udvarán felálított sátrakat még nem kell használni, arra akkor lesz szükség, ha nő az ambuláns betegek száma. „Arra van” – szúrta közbe a kormányfő, aki megtudhatta, hogy a kórházban 140 ágy van a koronavírusos betegek kezelésére, de remélik hétfőre ez a szám már 180 lesz. Az elköszönéskor Orbán Viktor sok sikert kívánt a védekezéshez, amire azt a választ kapta.

Köszönjük szépen, ránk fér.

A videó végére bevágtak egy táblát, amin ez szerepelt:

„BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK! KÖSZÖNJÜK.”

Orbán Viktor péntek reggela Korányiban is járt, miután előzőleg a Népszava azt írta, a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt Korányiban és Szent Lászlóban betelt a „lélegeztető kapacitás”. Bár ezt előzőleg Kásler Miklós tárcája cáfolta, a kormányfő mégis úgy döntött, inkább maga ellenőrzi, mi a helyzet.

A Korányi ügyeletes orvosát arról kérdezte, „lélegeztetőgép, az van elég?” A válasz így hangzott:

Úgy tudom, azzal nem is volt probléma, inkább azzal van a baj, hogy kell hozzá technikus…

Orbán Viktor ezen a ponton a szakember szavába vágott, majd az állami rádióban azt mondta, „természetesen van elegendő hely, van elegendő lélegeztetőkészülék, és most még van elegendő ember is.”

Később ezt írásba is adta. A Magyar Nemzetben megjelent dolgozatában jelezte, hogy a koronavírus második hulláma idején lesznek meleg pillanatok,

de mindenki, akinek szüksége lesz rá, megfelelő ellátáshoz jut majd. Meg tudjuk és meg is védjük az emberek egészségét és életét.

