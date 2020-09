Orbán Viktor a kolbászhoz hasonlítja az ellenzéket

Együtt újra sikerülni fog! Ezzel a címmel írt hosszú esszét a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor.

Így kezdi írását a kormányfő, jelezve, hogy megszokott fórumai helyett ezúttal miért írásban osztja meg gondolatait. Szerinte lassan termőre fordul a Tusnádfürdőn néhány éve indított küzdelme az illiberalizmusért.

Orbán Viktor szerint egyre többen látják be, hogy többféle is lehet a demokrácia, és nincs egyetlen helyes Európa- és Nyugat-értelmezés, de vannak még

határőrök, ma még küzdeni kell az illiberális demokrá­ciáért. Brüsszellel ellentétben ők már látják, a király meztelen, megdőlt az a doktrína, hogy a „demokrácia csak liberális lehet”.

Az »olyan, hogy illiberális demokrácia, nincs« és a hasonló mondatokat most már a politikai ostobaságok könyvébe jegyzik föl, jöjjenek bármilyen magas helyről is.

Szerinte tévedés a konzervativizmust és a liberalizmust csak azért összekeverni, mert a nácik, kommunisták ellen szövetséget kötöttek a konzervatívok és a liberálisok, mert ez a szövetség a berlini fal leomlásával, a szovjetek kivonulásával értelmetlenné vált. Tisztán kell látni, hogy

A két gondolkodás alapvetően eltérő. Orbán úgy véli, a magyarok és a lengyelek az Európai Néppártot a szakadék széléről rántották vissza, amikor jelezték, a kereszténydemokrácia jövőjét kockáztatják, ha német mintára koalícióra lépnek a baloldallal.

A kormányfő okfejtése szerint a külpolitikára is érvényes, hogy a

Azért szurkolnak Donald Trump győzelméért, mert nem kérnek a demokraták morális imperializmusra épülő külpolitikájából.

A kormányfő ezt követően hosszan ecseteli, hogy azért nem jó, ha nemzeti kormányok hatáskörét nemzetközi szervezetekre ruházzák át, mert azok kiszolgáltatottak

Szerinte az európaiak már rájöttek, az uniós intézmények nem őket, hanem a Soros Györgyök érdekeit szolgálják, a migráció ügyében pedig a liberális és a konzervatív politika élet-halál harcot vív.

Az ellentétek kibékíthetetlenek az oktatáspolitikában is. Orbán hosszan ír a különböző álláspontokről, nem érti, miért kellene az egyház és a kormányzat közé válaszfalat építeni, a vallási befolyást a közéletből kiszorítani. Szerinte a liberálisok stratégiája arra épül, hogy csak azok a tisztességes emberek, akik elfogadják értékeiket.

Orbán szerint azonban a kereszténydemokratáknak van saját szellemi rendszere,

amelyről kellő szerénység mellett is állítható, hogy intelligensebb, mint a ma erőfölényben lévő, nemzetközi szervezeteket uraló, bornírt liberális világábrázolás.

A kereszténydemokratáknak bele kell állniuk a nyílt szellemi és politikai küzdelembe. Orbán szerint fel kell hagyni a mellébeszéléssel, ki kell mondani azt a négy mondatot, ami az egész európai politikát képes megváltoztatni.

A kormányfő ezt követően hosszan ír a világgazdaság rohamos átrendeződéséről, a technológiai versenyről, az Egyesült Államok és Kína versenyfutásáról, az EU lemaradásáról, a V4-ek politikájáról, ami szerinte oda vezetett, hogy a Nyugat már nem vonzó Közép-Európának, mi pedig nem tűnünk kívánatosnak a nyugatiaknak. Szerinte a jelenlegi patthelyzetből Olaszországban mozdíthatja ki, jobbra vagy balra, Európát. Hosszan sorolja, a térségben mely országokban stabilizálta magát a jobboldal.

A kormányfő szerint a koronavírus második hulláma is külföldről jött. A világjárvány ellen tavasszal jól védekeztünk, akkor világ 25 legsikeresebb országa között voltunk. Most újra védekezni kell.

Lesznek meleg pillanatok, de mindenki, akinek szüksége lesz rá, megfelelő ellátáshoz jut majd. Meg tudjuk és meg is védjük az emberek egészségét és életét.

Szerinte a nemzeti konzultáció döntötte el, hogy Magyarország nem állhat le, a vírus nem béníthatja meg újra az országot. Más taktikát alkalmaznak, mint tavasszal, mert már ismert az ellenség, volt idő felkészíteni az országot.

Ma már nem kell attól tartani, hogy bárki megfelelő ellátás nélkül maradna, hiszen a magyar egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is. Most minden rendelkezésre áll a védekezéshez, a szükséges eszközöket mi gyártjuk, mindenből annyit, amennyi kell. A kórházakban járványügyi készültség van. Tudjuk, mikor, melyik kórház fogad koronavírusos betegeket, és orvosokat és ápolókat is tudunk küldeni a szükséges helyekre. A magyar emberek életére felkészült szakemberek ezrei vigyáznak. Aki megbetegszik, a kórházakban jó kezekbe kerül.