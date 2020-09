Orbán: a hitelmoratórium meghosszabbításáról már holnap születhet döntés

Orbán Viktor a Korányi kórházból érkezett péntek reggel a Kossuth Rádióba. Ennek elmondása az volt az oka, hogy “elterjedt a baloldali sajtóban, hogy nincs elegendő kapacitás a Korányiban.” Ezért -folytatta Orbán – “hajnalban kimentem”, meggyőződni arról, hogy ez nincs így.

A kormányfő elmondta: a koronavírus elleni védekezésben van egy lépcsőzetes haditerv. “Ha egy kórház eléri a kapacitása végét, akkor kijelölünk egy újabb kórházat. Az orvosok látják, hol lesz vége az ő kórházuk a kapacitásának. “Jelenleg 10 ezer olyan ágyunk van, ahol koronavírusos beteg kezelhető. Ha ez a szám nem lesz elegendő, akkor lesz újabb 10 ezer. És ha az se lesz elég, akkor is lesz újabb 10 ezer. A kórházak fel vannak készítve.”

Magyar modell: bizonygatják, hogy felkészültünk a második hullámra, de a szakadék szélén állunk Úgy tetszik, stratégiát váltott és mindent egy lapra tesz fel az Orbán-kormány: a fertőzöttek száma már nem fontos, csak a halálesetek elkerülése és az ország működése. Csakhogy sem a tesztelés, sem a kontaktkutatás, sem a járványügy nem működik olajozottan. Ez veszélyes kombináció lehet, és bár a kormány szerint az egészségügy felkészülten várja a betegek érkezését, ezzel ellentétes hírek is érkeznek.

Általánosságban elmondta: más lesz a “második hullámmal kapcsolatos védekezésünk”, mint tavasszal. Most nem otthonmaradás a cél, hanem az, hogy tartsák be a szabályokat az állampolgárokat. “Az a cél, hogy mindenki tudja élni a maga életét. Az országnak működnie kell, miközben védekezünk a vírus ellen.” Azt ugyanakkor hangsúlyozta:

Nem lesz jó hangulatú őszünk, erre fel kell készülni lelkileg. A napi megbetegedések száma meg fogja haladni az 1000-et.

Azt is elmondta, hogy holnap reggel ülésezik az operatív törzs, és ekkor döntenek majd a hitelmoratórium meghosszabbításáról. Jelenleg 2021. január elsejéig lehetett a felfüggesztést kérni, arról, hogy mi

mi lesz január elseje után, arról holnap születik döntés.

Később Orbán Viktor azt is mondta, hogy jövőre a budapesti turizmus jövőre szenvedni fog, speciális program kell ezen a területen, mert a fővárosban nagyon magas a külföldiek száma, és alacsony a belföldi vendégek aránya.

A kormányfő többször is szóba hozta a baloldalt, amelynek politikusairól rosszabb véleménnyel is van, mint az általa “ellenzékinek” címkézett sajtóról. Az ellenzéki politikusoktól azt kérte Orbán, hogy ha már “nem lehet rájuk számítani” a védekezésben most sem, akkor legalább a járványügyi szakembereket ne támadják, mert “az országot támadják meg ezzel.”

