Orbán megkérte a fideszes képviselőket, hordjanak maszkot

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP szerdai zárt frakcióülésén többek között azt kérte a képviselőktől, hogy a koronavírus-járvány elleni kormányzati intézkedéseket mindenki tartsa be, ezeket a társadalom, az emberek előtt a szabálykövető viselkedés teszi még hitelesebbé, értesült az atv.hu.

Ebbe bele kell érteni a maszkviselést is

– mondta a miniszterelnök a lap szerint, hozzátéve, hogy ha valakin véletlenül nem lesz maszk, azt az ellenzéki oldalon biztos, hogy kiszúrják, szétszedik, és azonnal nyilvánosságra is hozzák.

A frakcióülésen elhangzott az is, hogy a tiszaújvárosi-szerencsi választókörzetben október 14-én, az időközi választáson a Fidesz-KDNP jelölt, Koncz Zsófia sikerét is azzal is tudják elősegíteni, ha a Fideszben és a kormányoldalon mindenki fegyelmezetten betartja a járvány elleni védekezés szabályait.

A maszkviselésre egyébként nem véletlenül figyelmeztetett, hiszen a járvány ideje alatt többek között Szijjártó Péter külügyminiszter vagy Kásler Miklós emberminiszter is megfeledkezett arról.

Orbán Viktor a parlament Felsőházi termében emellett arra helyezte a hangsúlyt, hogy mindenki a legjobb tudása szerint dolgozzon a december 14-ig tartó őszi ülésszak alatt és utána is.

A kormányfő szerint a parlamenti őszi ülésszak egyúttal a 2022-es választási kampányra való felkészülés kezdetét is jelenti. Kiderült az is, hogy az őszi ülésszak első napján, hétfőn Orbán Viktor felszólal napirend előtt.

Az atv.hu szerint a miniszterelnök általános szinten beszélt az egyetemi modellváltásról is, de a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyét nem hozta szóba.

