A DK szerint nevetséges és felháborító a 19500 forintos koronavírusteszt

„Szombati tévéinterjúja után Orbán Viktor ma a Facebookon jelentette volna be a kormány járványügyi döntéseit, ha lennének ilyenek egyáltalán. A folyamatos mellébeszélés után ugyanis a kormányzati »agytröszt« mára nevetséges álintézkedések sorával tudott csak előállni, amik közül az egyik legfelháborítóbb a 19500 forintos hatósági áras COVID-teszt” – írja közleményében a Demokratikus Koalíció, amely szerint a piaci árnál csak alig alacsonyabb hatósági áras tesztek helyett a tesztelés azonnali ingyenessé tételére és a tesztkapacitás kibővítésére van most szükség, ahogy ez az EU számos más államában is látható.

„A magyarok ugyanis bőven megfizették már a tesztelések árát a TB-vel, amiért cserébe Orbánéktól csupán külföldre vándorló orvosokat, alulfizetett ápolókat és kivéreztetett egészségügyet kaptak” – érvel a DK.

A miniszterelnök bejelentése után a Jobbik ugyancsak a tesztek ingyenessé tételét szorgalmazta.

Kép: Marjai János / 24.hu