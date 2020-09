Karácsony tovább szigorítaná a maszkviselési szabályokat, 50 ezer forintos bírságot is kioszthatnak

Karácsony Gergely főpolgármester a járvány elleni védekezés erősítése érdekében 2020. szeptember 14-én 16 órára összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését.

A napirendi javaslaton szerepelni fog a maszkviselési szabályok szigorítása, illetve a maszkviselési kötelezettség megsértőinek szigorúbb szankcionálása.

A főpolgármester javasolja, hogy a mozikban és színházakban, valamint hasonló közművelődési intézmények zárt tereiben, és a társasházi közgyűléseken legyen kötelező az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata. A javaslatban az is szerepel, hogy a maszk szabályos viselésére vonatkozó kötelezettség megsértőit – eredménytelen figyelmeztetés után –

a közterület-felügyelők 50.000 forintig terjedő bírsággal sújthassák.

Ugyancsak kezdeményezi a főpolgármester, hogy a Közgyűlés – Merkely Béla professzor javaslatára is figyelemmel – döntsön a fővárosi fenntartású idősotthonokban dolgozók rendszeres ingyenes koronavírus-szűréséről, és forduljon a kormányhoz annak érdekében, hogy az hasonló intézkedést vezessen be a közoktatásban és az egészségügyben dolgozók számára. Azt is kezdeményezi Karácsony Gergely, hogy más európai államok mintájára a lakosságnak is biztosítson lehetőséget a kormányzat az ingyenes koronavírus-szűrésen való részvételre.

Karácsony nyílt levelet írt Orbán Viktornak, arról kérdezte a miniszterelnököt, mit tervez a tesztkapacitások bővítése és a hozzáférhető ingyenes tesztelés érdekében. Orbán válaszában azt javasolta Karácsonynak, hogy építsen ki megfelelő munkakapcsolatot az operatív törzzsel.