„Én belül bőgtem, és nagyon sajnáltam őt, hogy ez mekkora kicseszés”

A minisztérium szerint rendben indult a tanév, a hatezer intézmény közül mindössze négyben van rendkívüli szünet. Mivel azonban ez az iskolakezdés nagyon más , mint amit megszoktunk, arra kértük olvasóinkat – diákokat, szülőket, tanárokat –, számoljanak be tapasztalataikról, közel fél év kihagyás után miként sikerült az első nap az iskolában. Sokan bosszankodtak, sokan sírtak, mások szerint viszont minden gond nélkül lement ez a szeptember elseje is. Így élték meg olvasóink az iskolakezdést a koronavírus árnyékában.

Volt, aki már korán reggel ideges lett, mivel az iskolába való eljutás is felbosszantotta. „Egy XIII. kerületi gimnáziumba járok, ahol ma 8:45-kor kezdődött az évnyitó. Nem volt zökkenőmentes a reggeli elindulásom a IV. kerületből, ugyanis három buszom is egymás után kimaradt. De az osztálytársamnak sem jött a vonata, ő Dunakesziről jár be” – írta egy diák.

Aki időben eljutott az iskoláig, azzal szembesült, hogy a szülő nem kísérheti be még az első osztályos gyermekét sem. Nemhogy az osztályterembe, de még az iskolaépületbe sem.

Pedig öröm lehetne, de nekünk, szülőknek mégis tele van keserűséggel az első nap. A nyolcéves másodikost, hátán a nehéz iskolatáskával, egyik kezében tornazsákkal, másik kezében egy fél zsák cuccal, maszkban löktük be az utcáról az iskolába

– fogalmazott az egyik szülő.

A pesti iskolák többségében – a fél hétkor kezdődő ügyeletet leszámítva – csak 7 óra 30-kor léphetnek be a gyerekek az épületbe, ahol megoldható, igyekeznek több bejáratot is kinyitni, hogy elkerülhessék a tumultuózus jeleneteket. A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola diákjait – ez is általános gyakorlat – a kapuban lázmérővel ellenőrizték, és ezt minden tanítási nap elején megejtik majd. Az egyik szülő felvetette, a gazdagréti suliba közel 700 diák jár, ha továbbra is egyenként ellenőrzik őket, akkor nehéz idők várnak a diákokra esőben, hóban, fagyban.

Mivel reggelente nagyjából egyszerre érkeznek meg a diákok az iskolába, ez az egyik neuralgikus pont. Egyik olvasónk azt írta: „Egy alsós gyerkőcünk van, náluk az osztályok különböző időpontokban mehetnek be az iskolába az előre meghatározott kapunál. Viszont a komplett felső tagozat egyetlen kapunál gyülekezett, ez kábé 400 gyerek, ők egy időben léphetnek be. A gyülekező helyén autóforgalom is van, arra viszont nincs hely, hogy bármiféle távolságot tartsanak. Ennél még az iskolaudvaron történő várakozás is szerencsésebb lenne.”

Egyik olvasónk kisfia most lett elsős egy kispesti általános iskolában. Egészen tegnapig úgy készültek, hogy az egyik szülő maszkban bekísérheti majd őt az osztályterembe. Hétfőn este azonban érkezett egy újabb körlevél, amelyben már az állt, hogy az elsősöket is az udvari kapunál kell beadni, a szülők sem az udvarra, sem az épületbe nem mehetnek be.

Hét óra harminckor egy félkör alakú tömegen kellett átverekednie magukat az elsősöknek, a tanárok nem tudták rendesen fogadni őket, mert a tömegtől nem fértek ki az utcára, hogy az izgulósabbakat bekísérjék. Az én fiam végül annyira izgult, hogy hányt tőle, ott az utcán, ezért hazavittük, és most kajtathatunk igazolásért, hogy talán holnap sikerül megnyugtatni és beadni őt a suliba

– írta a szülő.

Egy pesti általános iskola napközis tanára arról számolt be, hogy az iskola a fenntartótól összesen száz maszkot kapott, amiből bárki igényelhet, ám kedden még jócskán maradt is a maszkokból, mivel a pedagógusok és a diákok hoztak magukkal otthonról. Szülő nem léphetett be az iskola területére, a diákokat és a tanárokat reggel a bejáratnál lázmérővel ellenőrizték, de az eszköz senkinél nem mutatott 36 Celsius-foknál magasabb értéket.

Van egy protokollja a fertőtlenítésnek és takarításnak (ezt az illetékes tankerülettől kapták meg), ám ennek elvégzésére hiányzik a megfelelő személyzet, így a kiadott feladatokat nem tudták elvégezni. A pedagógus attól tart, hogy holnaptól nekik kell majd takarítaniuk és fertőtleníteniük is.

Egy újbudai iskolában nemhogy fertőtlenítő, de szappan meg kéztörlő sincs a mosdóban – írta felháborodottan egy szülő, aki azt is nehezményezi, a gyermeke korábbi szekrényét a járvány miatt most nem használhatja, így nem tudja hova tenni a cipőjét, a kabátját, a tankönyveit.

Egy nyíregyházi anyuka arra panaszkodott, hogy bár mindkét fia ötödikes – ugyanabba az iskolába, de külön osztályokba járnak –, ehhez képest ez egyikük öttel kevesebb tankönyvet kapott, mint a testvére.

Egy Budapesthez közeli kisvárosban kezdte a másodikat egyik olvasónk gyermeke. Azt írja, nagyon várták már a sulit, de most tele vannak kétségekkel, mert olyan szabályokat ismertettek velük, amelyek szerinte betarthatatlanok. „Az udvaron tartózkodás esetén, szünetekben meg tesiórán is kötelező a maszk! De tornatermi tesit nem is nagyon fognak tudni tartani, mivel utána a szünetben le kell fertőtleníteni a teljes termet, erre 10 perc nem elég. Semmilyen holmiját nem hagyhatja bent az iskolában, pedig csak a tankönyv meg a füzetek legalább nyolc kiló, és erre jön még rá a többi. A legkisebb tüsszentésre haza kell vinni a gyereket azonnal, az iskola semmilyen diagnózist, orvosi vizsgálatot nem vár be, kötelezően 10 napig nem mehet suliba, de az anyaggal haladnia kell (majd a szülő otthon tanítja, ha van rá ideje). Nem tudom, a tüsszentés mióta tünete a Covidnak.”

Egy székesfehérvári anyuka azt írta nekünk, hogy ő legalább reggel maszkban bekísérhette az elsős kisfiát a mázsányi tanszerrel:

Sajnáltam, hogy utolsó bölcsességként egy maszkot adhatok át neki, és így kell elindítanom erre a csodálatos és izgalmas utazásra. Én belül bőgtem, és nagyon sajnáltam őt, hogy ez mekkora kicseszés, de amikor a szemébe néztem, láttam a boldogság és az izgatottság édes harmóniáját az arcán. Neki ez így volt tökéletes, és ez a legfontosabb. Ez az ő napja.

Nagyon más ez így – írta a lapunknak egy középiskolás kollégista. „Sok a szabály, de keveset tartatnak be belőle. A folyosón például kötelező lenne a maszk, de ha nincs rajtad, akkor sincs semmi baj. Kétóránként kötelező lenne a fertőtlenítés, de ma hat óra alatt egyszer volt. A kollégiumban karanténszobákat alakítottak ki, hogy a bejárós diákok, ha valami tünetük van, és nem tudnak hazamenni, ott várják ki a nap végét. A nyilatkozatok aláírása ezúttal sokkal tovább tartott, mert meg kellett mosni a kezünket aláírás előtt és után is.”

Szintén egy középiskolás diák arról számolt be, hogy náluk az osztályteremben megtartották ugyan az évnyitót, de maszkot senki nem viselt. „Viszont amikor kimentünk a folyosóra a tankönyvekért, akkor ránk szóltak, hogy vegyük fel.

Az osztályfőnököm szerint minden tanár megmondja majd, hogy kell-e viselni az ő óráján a maszkot.

Úgy láttam, hogy a többi osztály ímmel-ámmal betartja a maszkviselést. Azt is elmondták, hogyha valaki külföldről jön haza, vagy a környezetében koronavírusos fertőzött van, akkor természetesen otthon kell maradnia. Nem hiányzónak írják be, hanem online oktatásban résztvevőként, így tudja majd folytatni a tanulmányait otthon.”

Egy szekszárdi középiskolában se maszk, se fertőtlenítő, se lázmérés nem volt az iskolakezdés napján – írta egy szülő, aki szerint így aztán abban sem bízhatnak, hogy a többi előírást betartják. Szintén egy szekszárdi intézményben, de már egy általános iskolában hétfőn megtartották a tanévnyitót, amelyen az igazgatónő türelmet és együttműködést kért a szülőktől. Olvasónk szerint ez az első napon működött is. „Úgy láttam, hogy a legtöbb tanár arcát maszk takarta, főleg az idősebbekét. Összességében az a véleményem, hogy a szabályok adottak, nem nehéz betartani azokat, és láthatóan a vezetőség is figyel az óvintézkedésre. Személy szerint meg vagyok elégedve mindennel.”

Ha esetleg koronavírusos leszek, akkor azt ma kaptam el – írta ugyanakkor a 24.hu-nak egy olvasó, akit elsősorban a szülőtársai viselkedése háborított fel. „A lányom másodikos, őt kísértem el. Valósággal törnöm kellett az utat a szülők között, hogy a lányomat legalább az iskolaajtóig eljuttassam. Hol vannak az iskolaőrök? Vagy valaki, aki koordinálná, orientálná a sok meggondolatlan szülőt? Megértem, hogy az elsős szülők ott akarnak lenni, de mi a francnak kell mindkét szülő? Miért kell elkísérni egy felsős gyereket? És ha már elbúcsúztak a kölyöktől, minek állnak ott még 20-25 percet beszélgetve egymással? Nincs Facebook meg telefon? Mintha évek óta nem látták volna egymást.

Mindezek után, ha 3-4 hét múlva még mindig szabadon mozgunk, az a világ 8. csodája lesz!

Végezetül: több olvasónk is felvetette, attól tartanak, hogy a gyermekük esetleg elkapja vírust az iskolában, nekik pedig már nincs több szabadságuk, hogy otthon maradhassanak velük.

Kiemelt kép: olvasói fotó