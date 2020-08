Karácsony Gergely hallgatott Gajdics Ottóra: babazászló került a Pride-zászló helyére

Szijjártó Péter ugyan bejachtozott a nyári politikai állóvíz kellős közepébe, de ezen kívül olyan uborkaszezonra jellemző ügyek tudták borzolni a közkedélyeket, mint a budapesti zászlóháború. Az egész azzal kezdődött, hogy Karácsony Gergelyék, illetve egy sor ellenzéki budapesti polgármester kitűzte a szivárványos lobogót a Pride-hét miatt. A polgármesterek elmondták, hogy olyan várost szeretnének, ahol nem a gyűlölet, hanem a befogadás az LMBTQ-közösséghez tartozók osztályrésze.

A lépés ellenzői szerint viszont a szivárványos zászló homoszexuális propaganda, aminek nincs helye hivatali épületen. Először Fradi-ultrák téptek le és gyújtottak fel egy zászlót a IX. kerületben, majd Novák Előd akciózott a Városházánál, majd Újbudán.

A kormány részéről Soltész Miklós államtitkár mondta el határozottan a véleményét:

Nekünk ez a szivárványos zászló nem kell, vigyék vissza Nyugatra!

– a többi kormánypárti politikus inkább kerülte a témát.

A másik oldal egészen Ásotthalomig ment, ahol a Toroczkai László Mi Hazánk-elnök munkahelyére tűztek egy házilag barkácsolt zászlót.

Feljelentések is születtek mindkét oldalon.

A kormánypárti publicisták szolidaritásukról biztosították Novák Elődöt, és szintén kikeltek a „homoszexuális propaganda” ellen, a Hír Tv-n egy katolikus pap pedig ennyire sem finomkodott, amikor a „buzizászlóról” fejtette ki a véleményét.

Aztán egy ponton előkerült, hogy miért nem tűzik ki a babazászlót is a közintézményekre. Gajdics Ottó még egy publicisztikát is írt a Magyar Nemzetbe azzal a címmel, hogy Babazászló.

Tegye ki minden polgármester a babazászlót az önkormányzat épületére. Hirdesse rajongva, hogy nem csupán összetartozunk, nemcsak összefogtunk, hanem bízunk a jövőben, a gyermekekben, a boldog családban, a nemzet felemelkedésében

– írta a Szabad Föld főszerkesztője, arra buzdítva a városvezetőket, hogy ezzel támogassák a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezését.

Jegyezzük meg, a Pride-zászló egy pillanatig sem jelentette azt, hogy szülessen kevesebb gyerek, legalábbis még nem bizonyította senki, hogy aki heteroszexuális kapcsolatra vágyik, és gyerekekre, az a szivárványos zászlóra pillantva olyan homoszexuálissá változna, aki nem szeretne gyerekeket.

Fideszesek neki is álltak babazászlózni, majd csütörtökön Karácsony Gergely is kitűzette a Városházára. Abban a zászlótartóban, ahol most a babazászló van, előtte pedig a szivárványos volt, egyébként az EU-zászló szokott lenni a magyar és a fővárosi zászló mellett.

