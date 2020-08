Kitűzték a Pride-zászlót Ásotthalmon is

„A homofób Mi hazánk elnöke, Toroczkai László által vezetett Ásotthalom hivatala is megkapta a megfelelő dekorációját a Pride hétre: a Momentum és a TizenX aktivistái a hétvégén egy kézzel készített szivárványos zászlót helyeztek ki az Önkormányzatra” – írja közleményében a Momentum.

A zászlóháború az elmúlt hetekben Budapesten bontakozott ki: először Fradi-ultrák szedték le a szivárványos zászlót a IX. kerületi önkormányzatról, majd a Mi Hazánk kezdett akciózni. Novák Előd a Fővárosi Városházáról, majd az újbudai hivatalról is leszedte a Pride-zászlót: a mi hazánkos képviselőt rabosították is, azonban felbátorodott, miután a kormánypárti média teljes mellszélességgel állt ki mellette, és a bírsága kifizetésére is pénzgyűjtés indult.

Idén a járvány miatt nem rendeztek Pride-felvonulást, azonban különböző programokat szerveznek az LMBTQI-közösségnek. Illetve 2020-ban először több magyar közhivatalra is kikerült a szivárványos zászló, köszönhetően leginkább annak, hogy Karácsony Gergely és a budapesti ellenzéki polgármesterek közül többen beálltak az ügy mögé.

A Mi Hazánk és a kormánypári publicisták közül sokan ezt „homoszexuális propagandának” nevezték, ami szerintük provokáció. A helyzet odáig eszkalálódott, hogy a Hír Tv-ben „buzi zászlózni” kezdett egy katolikus pap.

A zászlótépkedést civil szervezetek mellett a budapesti amerikai nagykövetség is elítélte. Azt írták, egy társadalom sem tolerálhat neonáci és más gyűlöletcsoportokat.

