3-as metró klimatizálása: legkorábban jövőre

Ezt a nyarat is bizonyosan légkondiconáló nélkül kell átvészelni a hármas metró újragyártott, de nem klimatizált kocsijaiban. A Népszava kérdésére ugyanis a BKV azt válaszolta, hogy az összes szerelvény klimatizálása idén nyáron nem kivitelezhető.

A lap emlékeztet rá: 2016 és 2018 között 69 milliárd forintba kerültek a felújítás címszóval lényegében újragyártott szerelvények, de az akkori városvezetés, Tarlós István főpolgármester alatt takarékossági okból nem szereltetett be klímákat a metrószerelvényekbe.

A BKV ugyan mindent megtesz a metrókocsik légkondicionálásának érdekében, de az már bizonyos, hogy idén nyáron minden feltétel teljesülése esetén is maximum a prototípus kocsikon lehet megvalósítani a klimatizálást. Ez hat kocsit jelent a 222-ből.

A BKV a gyártó hozzájárulására vár, mivel a berendezések beszerelésének komoly garanciális vonzata van.

Az orosz cég írásban nem járult hozzá a garancia meghosszabbításához. Ennek azért van jelentősége, mert ha hozzányúlnak, átalakítják a szerelvényeket, akkor az amúgy 30 éves garancia elvészne.

Az átépítést az is nehezíti, hogy a kormányzat intézkedései a fővárosi önkormányzattól is súlyos pénzeket vontak el (súlyadó elvonása, ingyenes parkolás), és a koronavírus-járvány miatt a cégek befizetései is elmaradnak a korábbi tervektől.