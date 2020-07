Az önkormányzatok szabályozhatják a rövid távú lakáskiadást

A kormány úgy döntött, hogy az önkormányzatok kezébe adja az Airbnb szabályozásának jogát – írja az Origo. Habár a cikkben nincsen forrás megjelölve, az nem sokkal azután jelent meg, hogy Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón arról beszélt, a kormány szerdai ülésén tárgyal a lakások rövid távú kiadásáról. Dömötör ráadásul azt is megemlítette, hogy első helyen támogatott verzióként az került a kormányülés napirendjére, hogy az önkormányzatok kapják meg a szabályozás jogát.

Az Origo szerint az önkormányzatok tilthatják és szabályozhatják is, hogy a területükön lehet-e Airbnb lakást kiadni. A Portfolio alapján tegnap még arról számoltunk be, hogy a gazdasági operatív törzs ülésén megszületett a terv az Airbnb-lakások szabályozására, és a javaslat értelmében évente 120 vendégéjszakára, idén október és december vége között pedig 30 napra korlátoznák a lakások kiadását turistáknak. Ezek szerint azonban egy másik forgatókönyv léphet életbe, és a kormány inkább az önkormányzatokra bízza a bizonyosan érdeksérelemmel járó szabályozás kidolgozását.

A lakások rövid távú kiadásának korlátozását egyébként a főváros is támogatja, Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt ígérte, átfogó szabályozást vezetnek be, hogy a rövid távú, turisztikai célú bérbeadás ne lehetetlenítse el a budapestiek lakhatását. Úgy tudjuk, hogy a főváros vezetése nemcsak az időbeli korlátozást tartja elfogadhatónak, hanem az egy kézben levő lakások számán alapulót is.

