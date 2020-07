Tiborcz István: 10-20 évre tervezek

A Portfoliónak adott interjút Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje, aki a lapnak befektetői minőségében, a BDPST Zrt. tulajdonosaként nyilatkozott.

Orbán Ráhel férje a beszélgetésben elmondta: a járvány miatt kialakult, a turizmust is érzékenyen érintő 3-4 hónap tükrében sem bánta meg, hogy a turizmusba fektetett.

Én eredetileg sem egy-két évre, hanem inkább tíz-húsz évre terveztem, vagyis tényleg hosszú távú befektetői szemlélettel közelítettem a szektorhoz

— fogalmazott Tiborcz, aki azt is elmondta, hogy a turai Schossberger kastély elkészült, terveik szerint július 15-én nyitják a foglalási rendszert. A kastély a BOTANIQ Turai Kastély nevet kapta.

Tura még az idén rendbe teszi a Tiborczék kastélyához vezető utat Őszre elkészülhet az exkluzív rendezvényhelyszínné átépített kastély, ahogyan a szép új burkolat is a Park utcában. A turai gyerekek nagyon szeretik a Disney-kastélyt.

A BOTANIQ 19 szobás szálloda és exkluzív rendezvényhelyszín, amely kiválóan alkalmas esküvők, konferenciák, tréningek megtartására. Természetesen, ha rólam van szó, akkor fokozottan érdekes, hogy lesznek-e nálunk egyéb rendezvények, de őszintén mondom, hogy nem erre alapozzuk a modellt. Úgy fogalmaznék, hogy mindenképpen piaci szereplőként értelmezzük magunkat

— mondta az üzletember. A beszélgetésben felmerült, hogy Tiborcz április végén kiszállt az Appeninn Nyrt.-ből, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Az Appeninn eladása mögött egyértelmű szándék állt, és nem a legjobb piaci időpontot kerestem. A cég menedzsmentje állami forrásra pályázott és nyert is. Megítélésem szerint ezt nagyon helyesen tette, hiszen ha nem így tesz, nem szolgálja a cég érdekeit, hátrányba kerül a többi piaci versenytársával szemben, illetve megfosztja kisbefektetőit is az e források segítségével megvalósított fejlesztések hosszú távú üzleti hasznától. Én azonban úgy ítéltem meg, hogy nem szeretnék egy olyan cégben tulajdonos lenni, amely közpénzeket nyer.

Hogy Tiborcz az eladásból származó pénzből milyen más befektetésekre költött, azt nem tudhattuk meg a beszélgetésből nem derült ki. Mindössze annyit árult el, hogy

még nem született annyi döntés, hogy azonnal elköltöttem volna a befolyt vételárat, de az igaz, hogy most dinamikus a piac, vannak lehetőségek, mi is folyamatosan figyeljük a kollégáimmal a piacot.

Annyi biztos, hogy a miniszterelnök nagy fantáziát lát Budapest belső kerületeiben, ahol szerinte a négyzetméterárak még nem érték el a bécsi vagy például a prágai nívót, pedig az adottságok alapján ez is reális lehetne. Az üzletember kitért arra is, hogy „ingatlanok fejlesztésével foglalkozó vállalkozásként” egyéb szegmensekben is gondolkodnak, ilyen például a rozsdaövezetek rehabilitációja. Ez már csak azért is érdekes, mert a kormány éppen most egyszerűsítené a rozsdaövezetek beépíthetőségét, az áfát pedig mindössze 5 százalékra mérsékelnék. Erről bővebben itt olvashat:

Kiemelt kép: MTI/Burger Barna