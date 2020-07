Karácsony szerint megüzenték neki a fideszesek, hogy vonuljon vissza, és akkor nem lesz baj

128-szor megüzenték nekem fideszes fürkészek és portyázók, hogy vonuljak vissza a belpolitikából, és akkor minden rendben lesz.

– mondta Karácsony Gergely az Atv Egyenes Beszéd című műsorában arra a kérdésre, hogy igaz-e a pletyka, hogy „Orbán Viktor Budapest ügyében akkor lép le a fékről, ha garanciát ad arra, hogy nem indul el 2022-ben az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjeként.”

Karácsony szerint a feltételezés, hogy ezen múlik egy város jövője, abszurd. Egyébként szerinte elmondta már sokszor, de „úgy látszik azon az oldalon nem hiszik el,”

Karácsony arról is beszélt, hogy Hollik István fenyegetőzése a Lánchíd átvételéről „vaskos önleleplezés”, ugyanis ebből a kormányzati szándékból szerinte két dolog is kiderül. Az egyik, hogy tulajdonképpen nem is sürgős a kormányzatnak a felújítás, hiszen ha átvennék a hidat, akkor a közbeszerzést leghamarabb fél év múlva tudnák kiírni. A másik, hogy ezek szerint pénz is van a munkálatokra, nem csak az a 6 milliárd, amit a kormányzat a fővárosnak ígért.