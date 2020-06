Fideszes segítséggel kiskorúsította az ellenzék a Momentum polgármesterét

Kisebbségbe került Gödön a polgármester, miután az ellenzék kettészakadt, a DK-LMP-Jobbik-tömb pedig a Fidesszel együtt csökkentette Balogh Csaba hatalmát. A kisvárosban a politikai szerepek újraosztása történik, furcsa országos áthallásokkal.

Hajnali fél négyig tartott a hétfő délután kezdődő képviselő-testületi ülés Gödön, csak a napirendi pontok elfogadása két órát vett igénybe. A légkör feszült volt: vádaskodás, kioktatás, beszólás, keménykedés, baszdmegolás, minden, ami egy kisvárosi csörténél elképzelhető. Az előzmények ismeretében mindez mégsem meglepő, Gödön ugyanis hónapok óta súlyos ellentétek feszítik az ellenzéki városvezetést, és ez csak az egyik probléma a településre nehezedő kormányzati nyomás mellett.

A konfliktus lényege, hogy a 12 tagú testületben ugyan kényelmesnek mondható, 8 fős többsége lett a Momentum, Párbeszéd, DK, LMP és Jobbik alkotta ellenzéki tömbnek a tavaly őszi önkormányzati választás után, az egység pár hónappal később megbomlott.

Tavasszal a helyzet odáig fajult, hogy négy ellenzéki képviselő (két DK-s, egy-egy LMP-s és jobbikos) súlyos vádakkal illette a település momentumos polgármesterét, Balogh Csabát, amiket egy, az említett pártok vezetőinek megküldött levélben össze is foglaltak. A bírálatok között szerepelt a diktatórikus vezetési stílus, a hivatali visszaélés és a testület megtévesztése, valamint az, hogy a polgármester szívesebben vinné a város ügyeit a Fidesszel, mint a levélírókkal.

Ez utóbbi állítást nemcsak az gyengíti, hogy azóta a kormányoldal a kisváros adóbevételeinek harmadát a megyei önkormányzathoz irányította, hanem az is, ahogy a „négyek” a szintén négytagú Fidesz-frakcióval összefogva faragták Balogh polgármestert a legutóbbi testületi ülésen.

Kívülről nehéz megmondani, miért estek ennyire egymásnak a felek. A polgármester környezete lazsálással és Fidesszel való kollaborációval vádolja az ellenzéki egységet megbontókat, utóbbiak viszont azt mondják, hogy a 31 éves Balogh autoriter módon, önfejűen vezeti a várost, jogköröket, teret alig ad, lépéseiről utólag tájékoztat. Több kísérlet is volt az érintett pártok országos vezetésében, hogy elsimítsák a konfliktust, ez azonban nem vezetett eredményre. A „négyek” ehelyett most több fontos kérdésben a Fidesszel együtt szavazták le a polgármestert.

Úgy fest tehát, hogy

nemcsak a különleges gazdasági övezetté minősítéssel kieszközölt adóelvonás szempontjából lett úttörő Göd, hanem az ellenzéki együttműködés szétesését tekintve is, aminek a helyébe egyelőre egy a baloldal és a Fidesz közötti érdekházasság lépett.

Kiskorúsítás Fidesz-szavazatokkal

A még hétfőn kezdődő, de csak kedd hajnalban véget érő testületi ülés legfontosabb momentumai ezek voltak:

bár Balogh Csaba előre bejelentette, hogy szeretné leváltani alpolgármestereit – Fülöp Zoltánt és Lőrincz Lászlót , az említett levél aláíróit –, ezt az előterjesztést napirendre sem vették, mivel nem volt meg hozzá a többség, a Fidesz ugyanis nem támogatta az alpolgármesterek elmozdítását. A durván elmérgesedett helyzetet már múlt csütörtökön jelezte Lőrincz alpolgármester Facebook-bejegyzése, amit azzal indított, hogy Balogh Csaba „alkalmatlan”.

és , az említett levél aláíróit –, ezt az előterjesztést napirendre sem vették, mivel nem volt meg hozzá a többség, a Fidesz ugyanis nem támogatta az alpolgármesterek elmozdítását. A durván elmérgesedett helyzetet már múlt csütörtökön jelezte Lőrincz alpolgármester Facebook-bejegyzése, amit azzal indított, hogy Balogh Csaba „alkalmatlan”. A polgármester önálló döntési „plafonját” 200 ezer forintban maximalizálták. Ennyi lesz tehát a jövőben az az összeg, amiről a közgyűlési többség hozzájárulása nélkül dönthet Balogh. Ez korábban 15 millió forint volt, a korlátozás így már-már megalázó a momentumos politikus számára. Ez ügyben szintén együtt szavazott a négy különutas ellenzéki a Fidesszel.

Felbontottak néhány olyan szerződést, amiket Balogh kötött, például azt, ami Lucsik János közbeszerzési tanácsaira vonatkozott. Lucsik volt a bedőlt Sólyom Airways egyik korábbi ügyvezetője, ez az a cég, ami 2013 végén a néhai Welsz Tamás birtokába került. Az Interpol által körözött férfi pár hónap múlva hunyt el, különös körülmények között, egy rendőrautóban. Lucsik neve tehát nem véletlenül váltott ki ellenérzést nemcsak a fideszesek, de az ellenzékiek körében is, jóllehet, a cégvezetéstől amúgy eltiltott Lucsik csak tulajdonos volt a szóban forgó Iglu LTP. nevű vállalkozásban, ám az Opten céginformációs adatai szerint évek óta nem az. Viszont közbeszerzési tanácsadóként ott dolgozik.

közbeszerzési tanácsaira vonatkozott. Lucsik volt a bedőlt Sólyom Airways egyik korábbi ügyvezetője, ez az a cég, ami 2013 végén a néhai birtokába került. Az Interpol által körözött férfi pár hónap múlva hunyt el, különös körülmények között, egy rendőrautóban. Lucsik neve tehát nem véletlenül váltott ki ellenérzést nemcsak a fideszesek, de az ellenzékiek körében is, jóllehet, a cégvezetéstől amúgy eltiltott Lucsik csak tulajdonos volt a szóban forgó Iglu LTP. nevű vállalkozásban, ám az Opten céginformációs adatai szerint évek óta nem az. Viszont közbeszerzési tanácsadóként ott dolgozik. Visszahelyezték pozíciójába azt a DK-s háttérrel érkező ügyvezetőt, akit korábban Balogh nyomására menesztettek a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. éléről arra hivatkozva, hogy Tóth Ágnes jogszerűtlenül járt el munkakörében. A 24.hu beszélt olyannal is, aki szerint a polgármester és a DK között valójában nem elvi, illetve mély politikai konfliktus húzódik, hanem ehhez hasonló, személyi kérdések okozzák a feszültséget.

jogszerűtlenül járt el munkakörében. A 24.hu beszélt olyannal is, aki szerint a polgármester és a DK között valójában nem elvi, illetve mély politikai konfliktus húzódik, hanem ehhez hasonló, személyi kérdések okozzák a feszültséget. A közgyűlés előtt a négy, Balogh Csabával konfliktusba kerülő ellenzéki külön frakciót alakított.

Nagyon kíváncsi vagyok az illető képviselők pártjaira, arra, hogy mit mond a DK, az LMP és a Jobbik arra, hogy politikusaik a Fidesszel együtt szavaznak. Milyen szövetség ez mégis? Gyurcsányék a Fidesszel?

– kommentálta Balogh Csaba lapunknak a testületben történteket.

Fülöp Zoltán, LMP-s alpolgármester szerint viszont a veszélyhelyzetre hivatkozva a polgármester sok olyan döntést hozott meg egyedül, ami szerintük rossz. Az például, hogy Lucsik érdekeltségével szerződött le a város, azért problematikus Fülöp szerint, mert „nem szeretnénk olyan céggel együtt dolgozni, ami megkérdőjelezhető múlttal rendelkezik, főleg, ha közbeszerzési ügyekre vonatkozik ez a megbízás.” Ezzel kapcsolatban Fülöp azt is kiemelte, hogy Lucsik túl alacsony, ötezer forintos órabére is kétségeket ébreszt. „Ingyensajt csak az egérfogóban van” – mondta.

Balogh Csaba szerint ugyanakkor az „Iglu adta a legjobb ajánlatot a pályázat során, ezért lett eredményes. Lucsik szakmaiságát pedig nem tudom kétségbe vonni, megbizonyosodtam róla.”

Fülöp Zoltán azt is mondja:

Nem volt barátságos a testületi ülés légköre, ez igaz. Az nem alapozza meg a jó hangulatot, hogy bírósággal és jogi szankciókkal fenyegetik az embert. Én hiszek a dolgok normális rendezésében, és még mindig van visszaút szerintem. Lehet persze azon dolgozni, hogy ez minél hosszabb legyen.

Az LMP-s képviselő, aki az új ellenzéki frakció vezetője lett, állítja, nem azon dolgoznak, hogy a Fideszt segítsék hatalomba.

A képlet most az: a három, egyenként négyfős tömbből kettőnek együtt kell működnie még annak érdekében is, hogy egy kérdés napirendre kerüljön. A mérleg nyelve ez esetben lehet az új ellenzéki frakció – de a Fidesz is. Ha viszont ez a kettő hosszútávon egymásra talál, a momentumos polgármester és köre csak asszisztálhat a jövőben.

Ezt pedig nyugodtan lehet úgy értelmezni, hogy kisebbségbe került a polgármester. Igaz, az új ellenzéki frakció egyik azt mondja, Baloghnak csak növelnie kell az „együttműködési ambícióját”, „és akkor nem lesz semmi gond.” Azaz ők úgy értelmezik, hogy nem döntötték meg a polgármestert, csak egy újabb pólust hoztak létre az önkormányzatban.

Kormányzati nyomás

Mindez ugyanakkor úgy történik, hogy Gödre komoly kormányzati nyomás irányul. Április közepén a kabinet különleges gazdasági övezetté nyilvánította a Pest megyei várost, ezzel a helyi Samsung-gyár által megfizetett iparűzési adót – a város adóbevételeinek harmadát – a Pest megyei önkormányzathoz irányították. Balogh Csaba korábban azt mondta a 24.hu-nak, hogy az adóelvonás csak idén 1,2 milliárd forint kiesést okoz.

A Samsung-gyárral történteket nem lehet alábecsülni a mostani politikai kavarásban sem – ezt már a korábbi polgármester, a fideszes Markó József ecsetelte a 24.hu-nak. Markó most mezei képviselő, és azt mondja, új korszak kezdődött a gödi politikában. Mostantól a testületi többség hoz döntést elsősorban, a polgármester pedig végrehajtja. „Nem pártkérdés lesz, hogy mi mellé állunk, csak ügyeket nézünk, Göd érdekeit” – fejti ki, a Samsung-ügyről pedig azt mondja:

Teljesen át kell gondolni. Újra kell építeni a viszonyt a gyárhoz és a kormányzathoz annak érdekében, hogy Göd minél többet profitáljon.

Meg tudja-e tenni ezt a Momentum polgármestere? – kérdeztük. „Muszáj lesz neki. De az optimalizálás miatt kérjük meg Fülöp Zoltán alpolgármestert, hogy segítse ezeket a folyamatokat és tárgyalásokat, akár úgy, hogy tájékoztatást ad róluk” – válaszolta a fideszes képviselő.

A polgármester veszélyes anyagokról akart információt, mire elvették a várostól az ipari parkot és a milliárdos adóbevételt Az Alkotmánybírósághoz fordul Göd ellenzéki polgármestere, amiért az állam a veszélyhelyzetre hivatkozva elvette a település útjait és a Samsung-gyártól származó milliárdos adóbevételét. A kormány nem először próbálkozik a helyi önkormányzatok visszaszorításával és a befektetések hasznának besöprésével sem, de most minden eddiginél tovább ment.

Az LMP-s Fülöp iránti bizalom jelzi, nem véletlenül nem szavazta meg a Fidesz az alpolgármesterek leváltását. „Sok időt vesztenénk el azzal, ha ide kell hozni valakit, aki beletanul ebbe a munkába” – mondja a volt fideszes polgármester, akitől azt is megkérdeztük, nem akarnak-e mindjárt előrehozott választást.

Nem akarunk, hagyjuk kiforrni ezt az új rendet, hogy jó irányba induljanak el a dolgok. Én adok ennek egy esély, ha nem működik, akkor majd el lehet gondolkodni más megoldáson.

Balogh Csaba is úgy látja, a Samsung-gyár ügye borította a viszonyokat végeredményben. „Gödön komoly beruházás a Samsung bővítése. Ezt nemcsak nyomásra használja a kormány, de mint látjuk, csábításra is. Teljes kontrollt akarnak annak érdekében, nehogy valaki megakaszthassa a folyamatokat. A gödi ellenzékben ez a történet azonban csupán személyekről szól, és nem a pártokról általában.”

Végül azt mondja:

Lemondani nem fogok. Korábban is azt mondtam, hogy ha kisebbségbe kerülök, akkor is jobb lesz Gödnek, mint korábban. A polgármester legalább az átláthatóság oldalán áll.

Kiemelt kép: Balogh Csaba Facebook-oldala.