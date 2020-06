Cs. Dániel azt állítja, kegyelemből végzett a haldokló barátnőjével, miután összeszurkálta két férfi

Kedden az előkészületi üléssel megkezdődött annak a fiatalembernek a pere, akit azzal vádolnak, hogy halálra szurkálta az eladóként dolgozó volt barátnőjét tavaly nyáron. Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy a férfi fenntartotta a korábban tett tagadó vallomását, ezért a bíróság tárgyalásra tűzte az ügyet. Hozzátette, a védelem számos bizonyítási indítványt terjesztett elő, ezeknek az elbírálásáról pedig később döntenek.

A megölt fiatal lány K. Kata egy kőbányai közértben dolgozott eladóként. Szerette volna lezárni a kapcsolatát Cs Dániellel, ő azonban többször is megfenyegette, hogy ha elhagyja, akkor végez vele. Az ominózus nap a férfi azért ment fel a lányhoz, hogy elvigye a szakítás után nála maradt ruháit. Kata valószínűleg azt feltételezte, hogy simán át tudja adni neki a dolgait, de nem így történt. A férfi a gyanú szerint bement a lakásába és gyakorlatilag szétkaszabolta, végül pedig nyakon szúrta.

Cs. Dániel végig tagadta a bűncselekmény elkövetését. Azt elismerte hogy járt a lakásban, de állítása szerint nem ő, hanem két idegen férfi bántalmazta a lányt. Állítása szerint azért utazott Frankfurtba a bűncselekmény után, hogy kiderítse kik voltak az elkövetők. Értesüléseink szerint viszont találtak a nyomozók egy levelet Cs. Dánielnél, amiben állítólag azt írta, hogy kegyelemből végzett a lánnyal, miután látta, mit tettek vele, nem akarta ugyanis, hogy tovább szenvedjen.

Az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott a férfival szemben, azzal, hogy 25 év múlva bocsáthassák csak szabadon leghamarabb feltételesen. Cs. Dániel azonban nem kötött alkut, és a mai előkészületi ülésen is tagadta a bűnösségét.

A védelem pedig számos kifogást és indítványt terjesztett elő. Kritizálták a korábban tett rendőri intézkedéseket, és azt is, hogy nem végeztek DNS- tesztet a lakásban talált cigarettacsikkeken. De álláspontjuk szerint a kamerafelvételek is igazolhatják azt a verziót, hogy más férfiak is jártak a kőbányai lakásban a bűncselekmény elkövetésekor.