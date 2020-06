„Ha már az 500 ezer forintot nem kapjuk meg, legalább annyit mondhattak volna, hogy köszi”

Óriási a felháborodás a szociális szférában, mert azon túl, hogy a dolgozók igazságtalanul nem részesülnek a bruttó 500 ezer forintos jutalomban, még át is néznek rajtuk

– mondta a 24.hu-nak Migács Tibor, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

Az egyszeri juttatást július 1-jével kapják meg a járvány alatti erőfeszítéseikért az egészségügyi dolgozók, de a bentlakásos intézményekben és a házi segítségnyújtásban tevékenykedők nem számíthatnak rá, hiába volt az ő munkájuk is kifejezetten veszélyes és megterhelő az elmúlt hónapokban. Migács Tibor azt mondta, bár soha nem is volt róla szó, hogy a szociális szférában dolgozókat megjutalmazzák, ők ugyanúgy a frontvonalban harcoltak, mint az orvosok, mentősök és nővérek.

Miközben a szakrendelőket bezárták, a szociális ellátórendszerhez tartozó intézményeket, ahol szenvedélybetegeket, fogyatékkal élőket, időseket kezelnek, ápolnak, nem lehetett becsukni. A ki- és bejárási tilalom óriási többletmunkát eredményezett, mégsem jár érte semmi, miközben az egészségügyi dolgozók közül a gyesen, gyeden lévők és az állásidőre hazaküldöttek is megkapják az 500 ezer forintot

– mondta az érdekképviseleti vezető.

Hosszú és nehéz műszakokban dolgoznak napi 16 órákat, mégsem kapnak az egészségügyisekhez hasonló megbecsülést a szociális dolgozók, pedig a koronavírus idején ők is a frontvonalban vannak.

Szerinte túl azon, hogy mindenkinek jól jönne a pénz, a szociális szférában dolgozókkal most azt éreztetik, hogy lebecsülik őket.

Migács elmondta, márciusban Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek írt levelet, majd egy hónappal Orbán Viktornak is címzett egyet, ezt követően pedig tizenkilenc szakmai szervezet fordult a kormányfőhöz azzal, hogy a szociális munka is kapjon méltó elismerést a kormányzati kommunikációban. Egy semmitmondó választ sem kaptak a megkereséseikre.

A szervezet elnöke arról is beszélt, a magyar társadalom általános problémája, hogy csendben tűr mindent, és ez különösen igaz a szociális szférára.

– jegyezte meg.

Túl sokba kerülne

Kásler miniszter június 5-én jelentette be, hogy az egészségügyben kik részesülnek az egyszeri, bruttó 500 ezer forintos juttatásból. Kiderült, hogy a patikákban dolgozók és a gyógytornászok sem kerültek fel a jutalmazottak listájára.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila a közelmúltban azt nyilatkozta, a szociális ágazatban 84 ezren dolgoznak, így ha közülük mindenki megkapná a 160 ezer egészségügyi alkalmazottnak járó bruttó 500 ezer (nettó 332 500) forintot, az további 42 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek. (Az egészségügyi dolgozók jutalmazására 92 milliárdot költenek el.)

A kormány azzal is érvelt, hogy a szociális intézmények jó részét nem a központi kormányzat, hanem az önkormányzatok és az egyházak tartják fenn. Ám míg a katolikus és református egyház, illetve a fővárosi önkormányzat is azt jelezte, hogy szándékában áll a jutalmazás, ha az 500 ezer forintnál szerényebb összeggel is, az állam hasonló lépésre nem szánta el magát.

Simon Attila István helyettes államtitkár ugyanakkor már arról beszélt a napokban, az, hogy a Semmelweis-napon a szociális ágazatban dolgozók nem kapnak semmilyen juttatást, nem jelenti azt, hogy ez a kérdés nincs az asztalon.