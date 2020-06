A kormánypárti médiában petíciót kezdtek gyűjteni a vasalódeszkás tanárt megalázó igazgató mellett

Az országos hírnévig jutó Vezsenyi László, makói testnevelő tanár történetében újabb fejezet kezdődött: egy kifejezetten kormánypárti médium ezúttal a Vezsenyit megalázó, majd menesztett tankerületi igazgató mellett kezdett petíciót gyűjteni.

Mint azt mai cikkünkben is írtuk, Vezsenyi az a tornatanár, aki márciusban feltöltött egy vicces videót arról, ahogy egy vasalódeszka segítségével oktatja az úszást karanténba kényszerült diákjainak. Ugyanakkor a tankerület vezetője nem díjazta humort, és megalázó büntetéseket rótt ki Vezsenyire, aki írásbeli figyelmeztetést kapott, letiltották a tanításról, egyik napról a másikra megszűnt a kapcsolata a diákjaival; a digitális tananyagokat – amit tehát a gyerekek nem láthattak – viszont ugyanúgy minden nap megcsináltatták és elküldették vele, valamint felszólították, hogy tanulmányozza a Nemzeti Pedagóguskar etikai kódexét és a nemzeti alaptantervet.

Vasalódeszkás tornatanár: Ha tudtam volna, hogy ez lesz, bele se megyek Nem akart sem harcos, sem médiaszereplő lenni Vezsenyi László, aki alig várja, hogy véget érjen a körülötte kialakult felhajtás. Elégtételt nem érez, és egyelőre azt sem tudja, hogy visszamehet-e tanítani szeptembertől.

Csakhogy a túlbozgó tankerületi vezető, Balázs József végül rosszul jött ki a történetből. Rögtön másnap ugyanis ombudsmani vizsgálat is indult az ügyben, melynek szokatlan módon rövid időn belül következményei is lettek: június 15-i hatállyal lemondott a Vezsenyi életét megkeserítő tankerületi vezető, Balázs József, és még az Emberi Erőforrások Minisztériuma is a tanár mellett foglalt állást.

Hétfőn ugyanakkor a hódmezővásárhelyi promenad.hu-n új fejezetéhez ért a történet. Érdemes felidézni, hogy ez egy vegytiszta fideszes orgánum, a tulajdonosa például maga is fideszes politikus volt, a főszerkesztő pedig egy Fidesz-közeli portáltól érkezett. A promenad.hu meglehetősen jóban van Lázár Jánossal is.

Fideszeshez került a hódmezővásárhelyi portál A promenad.hu új tulajdonosa a volt algyői fideszes frakcióvezető lett. Új főszerkesztő is érkezett egy masszívan Fidesz-barát szegedi oldaltól.

Itt jelent meg ma egy petíció felhívás, amely egy Balázs József melletti kiállásra sarkall. A petíció szerint Balázs József remek pedagógus, Vezsenyi ráadásul „munkaidőben alkoholt fogyasztott és balesetveszélyesen oktatott”, “még akkor is, ha mindezt egy gyenge humorral akarta megfűszerezni”, a normális társadalomnak ki kéne vetnie magából, és “Balázs József igazgató urat nem büntetni, hanem kitüntetni kellene”. A fideszes portál azt veti a tornatanár szemére, hogy miközben bemutatta sajátos úszásoktatását, az asztalon, melyet szintén vett a kamera, két doboz Soproni állt.

A promenad.hu olvasói levelének címe: