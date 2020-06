Hat évet kapott a halálos pszichoaktív anyagot áruló díler

Hat év börtönre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte jogerősen a Debreceni Törvényszék azt a drogkereskedőt, aki halálos pszichoaktív anyagot árult Debrecenben.

T. S. már jó hat évvel ezelőtt elhatározta, hogy marihuána, valamint amfetamin tartalmú por, azaz speed értékesítéséből tesz szert jövedelemre. A kábítószereket ismeretlen forrásból szerezte be, majd értékesítette a vele kizárólag e célból kapcsolatban álló személyek részére.

A díler 2015 őszén az egyik debreceni iskolától néhány méterre leszólított egy gyermekeire várakozó anyukát, akinek ingyenesen átadott egy fehér port tartalmazó műanyag zacskót. A nyomozás során lefoglalt tasak felületén amfetamint tartalmazó anyagmaradványt azonosítottak.

T. S. két nappal később ADB-FUBINACA nevű pszichoaktív anyagot vett egy ismeretlen személytől. Úgy tervezte, hogy a kábítószer egy részét elfogyasztja, másik részét pedig eladja majd. Meg is beszélt egy találkozót a későbbi áldozattal egy belvárosi nonstop élelmiszerbolt előtt. A férfi legalább 5 gramm kábítószert vásárolt a dílertől, amellyel elment a barátaihoz.

A négy barát azonban a pszichoaktív anyag felszívása után nem sokkal rosszul lett, majd mindannyian eszméletüket vesztették. Az Országos Mentőszolgálat másnap kora reggel értesítette a rendőrséget arról, hogy egy férfi meghalt, három másikat pedig a DEOEC sürgősségi osztályára szállítottak. A férfi egyértelműen az ADB-FUBINACA által okozott mérgezésbe halt bele.

T. S. akkor este egy másik vevőtől is telefonhívást kapott. A férfi neki is adott el a pszichoaktív anyagból. A vevő két barátjával a Déri téren találkozott, ahol a frissen vásárolt kábítószer egy részét közösen elfogyasztották. Nem sokkal később mindhárom fogyasztó rosszul lett, ketten eszméletüket vesztették. Az OMSZ őket is a DEOEC sürgősségi osztályára vitte be, ketten életveszélyes állapotba kerültek a drogtól. T. S. és az ügy többi szereplője is rendszeresen kábítószerezett, már a vádbeli napot megelőzően is.