Az MSZP eltüntette a videót, amin egy állítólagos mentős a kórházból hazaküldött és meghalt betegekről beszélt

Hétfő kora este már nem volt elérhető a Facebookon az a vasárnap az MSZP által feltöltött videó, amelyen Korózs Lajos beszélget N. Athinával, aki saját bevallása szerint éjszakai munkára kérte magát munkahelyén, hogy nappal ingyenesen tudjon segíteni a rászoruló betegeknek. A nő azt állította, hogy mentősként dolgozik és súlyos állításokat fogalmazott meg a kórházi ágyak kiürítése kapcsán, egyebek mellett rosszul ellátott és emiatt életüket vesztett betegekről beszélt.

Hétfőn az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a nő hamis látszatot kelthetett, sőt: nem szerepel sem a Mentőszolgálat, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában. Hétfő délután pedig a Szamaritánus Mentőszolgálat is közölte, hogy bár egyes hírek erről szóltak, a nő nincs és nem is volt alkalmazásukban. Szintén hétfőn az MSZP közleményben reagált, amelyben azt írták: N. Athina egy magánszolgáltatónál dolgozik.

Egy olyan cégnél, amely már az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt is hosszú évek óta együttműködött az Országos Mentőszolgálattal. Sőt a koronavírus elleni harcban a napi munkájukat az OMSZ koordinálja. Maga a mentőszolgálat is elismeri, hogy a betegszállítók is részt vállalnak és segítik az OMSZ életmentő munkáját. Így az érintett hölgy is