Üzent a szakmai szervezet Káslernek: a dietetikusok is egészségügyi dolgozók

Az MTI-hez elküldött közleményben reagált a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége arra, hogy a dietetikusoknak nem jár a bruttó 500 ezer forintos juttatás

Mint írják: megdöbbenve értesültek a döntésről.

Szakmai szervezetünk ezúton hívja fel Dr. Kásler Miklós miniszter úr figyelmét, hogy a dietetikusok is egészségügyi dolgozók, az orvosok, ápolók, asszisztensek, mentőszolgálat, védőnők és gyógytornászok mellett maximálisan helyt álltak, és biztosították a betegek számára az élelmezést a koronavírus ideje alatt. A betegellátás nélkülözhetetlen részét képezi a táplálás, amely a COVID-19-en átesett betegek esetén is fontos szerepet játszik

— fogalmaznak. Hozzáteszik: amennyiben a kormányzat minden egészségügyi dolgozó helytállását az egyszeri juttatással kívánja megköszönni

tegye azt valóban minden szakember részére, beleértve a dietetikusokat is! Szakmai szervezetünk kéri Miniszter Urat, hogy az ellátásban a járvány ideje alatt aktív szolgálatot teljesítő dietetikus szakemberek is kapják meg az egyszeri juttatást

Kásler Miklós pénteken jelentette be, hogy kik kapják az egészségügy dolgozók közül az 500 ezer forintos juttatást a járvány idején tanúsított helytállásukért. Nem sokkal a bejelentés után a gyógyszerészek és a gyógytornászok is jelezték, hogy ők kimaradtak a bérkiegészítési listából, így a július 1-jén esedékes juttatásból is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma viszont hétfőn az ATV Híradójának azt válaszolta, hogy

a kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok is kapnak az egyszeri juttatásból.

Az EMMI válaszából az is kiderül, hogy a gyógyszertári gyógyszerészek viszont nem kapnak bérkiegészítést, Kásler Miklós el is magyarázta, miért nem:

Az ATV a szociális szférában dolgozók juttatására is rákérdezett, de erre nem érkezett válasz, így feltehetően ők kimaradnak a pénzosztásból.

