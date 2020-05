Operatív Törzs: egyelőre nem könnyítik az átjárást az ukrán és a román határon

Egyre több szomszédos országgal vált átjárhatóvá a határ, de Lakatos Tibor rendőrezredes az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a járvány még nem múlt el és könnyelműség lenne olyan országokkal egyeztetni határnyitásról, ahol rosszabb a helyzet mint Magyarországon. Hozzátette, alapos elemző munka előzi majd meg a határnyitást Ukrajnával és Romániával, a megegyezés pedig nem csak a magyarokon múlik.

Románia és Ukrajna sem mutat hajlandóságot arra, hogy könnyítsék a határon történő átjárást. Magyarország lehetővé tette a tranzitállást, és át lehet utazni hazánkon, de azoknak, akik Magyarországon akarnak maradni, nekik kötelező a két hetes házi karantén

– mondta Lakatos, akit arról is kérdeztek, hogy az egyetemi ponthatárok kihirdetése köré szervezett ponthúzó partikat meglehet-e majd tartani. A rendőralezredes ezzel kapcsolatban nem tudott sok biztatót mondani, csupán annyit jegyzett meg, hogy a jelenlegi szabályozások ilyen partikat nem engedélyeznek, de július közepe még messze van.

Lakatos újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy a maszk viselése továbbra is kötelező tömegközlekedésen, vagyis ha levonatozunk a Balatonra, akkor hordani kell a maszkot és tartani kell a távolságot. Ez nem csak a vonatokra igaz, hanem a balatoni hajókázásokra is, már ha a hajó tömegközlekedési eszköz.

