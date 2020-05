A korábbinál is több vendéget vonzhat a Balaton

Most belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar vendégek hozzájárulnak a hazai turisztikai szektor megmentéséhez, és jól alakulhat az induló szezon - mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turisztikai Szövetség (BTSZ) elnöke egy szezonnyitó sajtótájékoztatón szombaton Tihanyban.

Az idei szezon más lesz, mint a korábbiak, ugyanakkor a korábbinál is több vendéget vonzhat a Balatonhoz az, hogy sokan biztonsági megfontolásból a belföldi nyaralást választhatják a külföldi utazás helyett – hangzott el a Tihanyi Piac placcon megrendezett szezonnyitó sajtóeseményen, amelyet a BTSZ, a helyi önkormányzat és turisztikai szervezet, a Balaton-felvidéki Fejlesztési Egyesület, a Nubu és a Pannon Gasztro Akadémia közösen rendezett.

Hoffmann Henrik elmondta sikerült a járványgörbét laposan tartani Magyarországon, ennek köszönhető, hogy a Balaton is megnyithat. Hangsúlyozta, a védekezés szabályait továbbra is be kell tartani.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere arról számolt be, hogy a település óvatosan, és fokozatosan enged a korlátozó intézkedésekből, új szlogenjének megfelelően, amely így hangzik:

Tihany vár és vigyáz rád.

A település frekventált kiemelt közterületeit, játszótereit, buszmegállót, közintézményeit, valamint azok környezetét folyamatosan, a hét minden napján, még hétvégén is fertőtlenítik. Beszámolt arról is, hogy a helyi vendéglátók összefogtak, és egységes, Tihany logójával ellátott szájmaszkot, valamint egységes kézfertőtlenítőt használnak. A helyi turisztikai szervezettel és az ötletgazda Nubu designer márkával karöltve kommunikációs kampányt is indítottak a turisták számára – tette hozzá.

Az MTI-nek a polgármester arról is beszámolt, hogy a pályázati források nélkül mintegy 700 millió forintos költségvetésű településnek eddig 200 millió forintos kiesést okozott a járvány, illetve az amiatt bevezetett intézkedések. Tihanyban amúgy hétvégenként már nyári forgalom van, viszont hét közben kisebb a vendégjárás, mint a korábbi évek hasonló időszakában a külföldi turisták és az osztálykirándulások elmaradása miatt.

A tihanyi turisztikai szolgáltatók egységes színű, logózott maszkjai nemcsak a vendégek által elvárt biztonsági elvárásokra reflektálnak, hanem a lokális, tudatos, felelős turizmusépítésre is felhívják a figyelmet

– fogalmazott Peleskey Ákos, a Balaton-felvidéki Fejlesztési Egyesület főtitkára, a Nubu designer márka társalapítója, a maszkviselést népszerűsítő kampány ötletgazdája.

Zsidai Roy, a Pannon Gasztronómiai Akadémia (PGA) alapító-elnökségi tagja arról beszélt a szezonnyitón, hogy Magyarország a járványhelyzet kezelésében legsikeresebbnek számító országok közé tartozik. Eddig a visszanyitások során sem történt sehol tragédia – tette hozzá. Hangsúlyozta, mindenki tehet azért, hogy ez így is maradjon.

Ameddig nem lesz védőoltás, vagy gyógymód a koronavírusra, az éttermeknek, vendéglátóknak extra takarítással, tisztítással, fertőtlenítéssel kell dolgozniuk maszkokat viselve a biztonságos világ fenntartásáért

– mondta. Véleménye szerint ugyan a nemzetközi turizmus visszatérése még pár hónapot várat magára, a körülmények ellenére a belföldi turizmusban egészen optimista lehetőségek rejlenek.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba