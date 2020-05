Varga Judit nem kap szót az EP-vitában

Az igazságügyi miniszter szerint nem a magyar kormány, hanem az EP veszi semmibe a legalapvetőbb demokratikus jogokat.

Az Európai Parlament szerdán tart vitát a magyar vészhelyzeti kormányzásról, annak hatásáról a jogállamiságra és az alapvető jogokra. Varga Judit igazságügyi miniszter a minap levélben kérte David Sassolitól, az EP elnökétől, hogy felszólalhasson a vitában, szerinte ugyanis a szabályozást sok megalapozatlan kritika érte.

Az Infostart most azt írja, a vitában az Orbán-kormány igazságügyi minisztere nem kap szót. A portálhoz is eljuttatott válaszlevél szerint Varga Judit hiába érvelt azzal, hogy egy demokratikus vitában mindkét felet meg kellene hallgatni, kérését elutasították. Ezt később Varga Judit a Facebook-oldalán is megerősítette.

Azt írta, az Európai Parlament szocialista elnöke, David Sassoli elutasította, hogy akár személyesen, akár online felszólaljon a vitában. A miniszter szerint az EP „balliberális többsége” úgy akar ítéletet mondani, hogy „a tisztességes eljáráshoz fűződő legalapvetőbb elvet” is semmibe veszi.

Ezzel az EP a legalapvetőbb demokratikus jogokat veszi semmibe és mindeközben nem vesz tudomást az Európai Bizottság hivatalos álláspontjáról sem, miszerint a magyar koronavírustörvény nem sérti az uniós jogot.

Az EP úgy akar jogállamiságról, demokratikus alapértékekről vitatkozni, hogy a tisztességes eljárás alappillérét, az érintett személyes meghallgatását ellehetetleníti. Egy demokratikus vita alapja, hogy az érintett félnek lehetőséget kell adni arra, hogy elmondhassa véleményét, de az Európai Parlament „szembe menve az európai alapértékekkel, nem kívánja biztosítani ezt a lehetőséget”.

Varga Judit kedden telefonon akar egyeztetni az Európai Bizottság alelnökével, Vera Jourovával és hivatalos választ is küld az Európai Parlament elnökének. Felszólítja az Európai Parlamentet, hogy tegye lehetővé, hogy az Orbán-kormány tagjaként kifejthesse álláspontját a vitában.

