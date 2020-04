Palkovics áthárítja a felelősséget az iskolákra

A PSZ furcsállja, hogy míg az érettségiről kormány-, a szakmai vizsgákról csak miniszteri szintű döntés született.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint a járványhelyzetben a szakmai vizsgák felelősségét az iskolákra igyekszik hárítani az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A PSZ tudatta, tudják, ilyenkor nehéz minden szempontból jó döntést hozni, de a szakmai vizsgákról szóló megteremti ennek a lehetőségét.

Az intézkedések egy része segíti a tanulmányok lezárását, amit a szakszervezet a tanulók miatt üdvözöl, de még a csökkentett létszámú vizsgabizottságokat is az iskoláknak kell felkérniük, az állam kivonul a vizsgabizottságokból és a PSZ szerint kételyeket ébreszt, hogy míg az érettségiről kormány-, a szakmai vizsgákról csak miniszteri szintű döntés született.

Az iskoláktól kért vélemények alapján a szakszervezet azt írja, leginkább az ágazati szabályok hiányoznak a miniszteri határozatból.

Komoly eltérések vannak egy fodrász, egy pincér, egy ápoló vizsgafeltételei között, ennek előzetes egyeztetését a szakmai szervezetekkel a PSZ nem mellőzte volna, mert az iskolák jelzései alapján nagyon eltérőek az álláspontok, milyen vizsgarészekkel, mikor, hogyan lenne szabad szakmai vizsgát szervezni.

Mint mindig, most is az iskolák pedagógusai, egyéb munkatársai fognak helytállni akár erőn felül is, noha közalkalmazotti jogviszonyuk közelgő elvesztése és az információhiány még jobban elbizonytalanítja őket, írta a Pedagógusok Szakszervezete

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt