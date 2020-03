Kiszabadultak a budapestiek a szabadba

Európa, sőt a szomszédos országok többsége súlyos kijárási korlátozásokat vezetett már be a koronavírus-járvány miatt, sok helyen csak dolgozni, bevásárolni, orvoshoz és kutyát sétáltatni járhatnak le az emberek. A magyar kormány ennek egyelőre nem látja okát, bár el-elhangzanak biztatások, hogy aki teheti, maradjon otthon. Müller Cecília országos tiszti főorvos is arról beszélt kedden, hogy a szabadtéri sportolás továbbra is ajánlott azoknak, akik egészségesek, és a kirándulásokat is javasolják, de nem nagy csoportokban, és legalább egymástól kétméteres távolságot tartva. Erre láthatóan nem mindenki ügyel, és az elmúlt napokban meglehetősen sűrű volt a Margitsziget és a Normafa is. Képeink ezen a két helyszínen készültek péntek délután. Miközben a játszótereket lezárták, a szabadtéri kondiparkokat továbbra is nagyon sokan használják, igaz, a hétvégére jelentős lehűlést jósolnak , ami a szabadtéri aktivitást is visszavetheti.