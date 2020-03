Megjelent az ajánlás: így oktatnak majd koronavírus idején

Közzétették az Oktatási Hivatal honlapján a koronavírus-járvány idejére kínált digitális munkarendhez az ajánlásokat. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken este jelentette be, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák, ám az oktatás nem ér véget, mert digitális formában folytatódik. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pedig az operatív törzs szombati tájékoztatóján tudatta is, hogy hamarosan publikálják az ennek megalapozásához szükséges ajánlást, amely már el is érhető.

A szöveg elöljáróban leszögezi, hogy az oktatás nem állhat le, alkalmazkodni kell az új helyzethez, biztosítani a tanulóknak a tanulási lehetőséget. A pedagógusoknak szóló üzenetben azt írják, olyan helyzetben, amikor a személyes kapcsolattartásra nincs lehetőség, a tanárnak a tanulást támogató, motiváló szerepe kerül az előtérbe: a tanulók önálló információ-felkutatását, -feldolgozását kell segíteniük.

Az iskolák dolga, hogy összeállítsák a következő hetek tantárgyi tematikáit, megmutassák, melyik tárgyból, milyen feladatot kell elvégezni. Arra kell készülniük, hogy a szülők hozzáférhessenek elektronikusan ezekhez a tervekhez. A tankönyvet garantálniuk kell a gyerekeknek, egyúttal jelzik, hogy a könyvek többsége szabadon letölthető a tankonyvkatalogus.hu weboldalról. Tudatniuk kell a tanulókkal, hogyan kommunikálhatnak a pedagógusokkal, minden elérhetőséget meg kell adniuk.

Az ajánlásban felsorolnak egy sor online adatbázist, segédanyagot, amelyet használatra javasolnak a Sulinet Tudásbázistól a Magyar Elektronikus Könyvtáron át a

Videotanárig.

Ezen kívül olyan ötleteket rögzít, minthogy rendszeres beszámoltatással motiválják a tanulókat, ezek a beadandók lehetnek akár prezentációk vagy videós beszámolók.

Azoknak a tanároknak, akiknek nincs otthoni internetes hozzáférésük, az iskolai infrastruktúra használatát javasolják.

