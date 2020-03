Orbán: Bezárnak az iskolák, digitális oktatás jön

Akciócsoportok felállítását jelentette be péntek este Orbán Viktor, a miniszterelnök oktatási, járványügyi, nemzetközi koordinációért felelős, kommunikációs, a rendkívüli jogrendért és a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot is említett a Facebookon közvetített beszédében.

Arra számítunk, hogy a gazdaság hamarosan megáll és újra kell indítani

– mondta a miniszterelnök a koronavírus-járvány miatt szükséges intézkedéseket összegezve.

Elmondta, hogy több ezer mintavételhez elegendő laborkapacitás áll rendelkezésre. Sok tízezer megbetegedés esetén is elegendő ellátást nyújtanak a berendezések, közölte Orbán, kiemelve, hogy kétezer lélegeztetőgép áll rendelkezésre, de további beszerzésének az előkészítését is megkezdték.

Bejelentette, hogy Izraelből sem léphetnek be külföldiek Magyarország területére, mivel az onnan érkezők között is találtak koronavírus-fertőzöttet, az onnan hazatérő magyaroknak pedig vállalniuk kell a kéthetes otthoni karantént.

Az életünk legalább néhány hónapra változik majd meg, ehhez pedig alkalmazkodnunk kell, mondta a miniszterelnök. Az oktatási akciócsoport javaslatai értelmében

március 16-ától, hétfőtől új oktatási munkarend lép életbe, amelyet tantermen kívüli digitális munkarendnek hívnak.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, az igazgatónak viszont be kell menniük, és a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást digitális eszközökkel, aki tudja otthonról, aki nem, az az iskola eszközeivel.

Így a tanulók tudnak tanulni, a tanárok tudnak tanítani, és jó eséllyel a szokott rendben meg lehet majd tartani az érettségiket, mondta kormányfő. Azt is hozzátette, lehet, hogy az új rendszer „döcögni fog”, de még mindig jobb, mintha be kellene szüntetni az oktatást.

Mindez azért is meglepő, mert a digitális oktatás lehetőségéről Orbán a reggeli interjújában még egyáltalán nem beszélt, hanem a tanév megismétlését vetítette előre arra az esetre, ha be kell zárni az iskolákat.

Orbán péntek esti beszédében azt is kérte, hogy az otthon maradó gyerekekre ne a nagyszülők vigyázzanak, hiszen a járvány a fiatalokat nem veszélyezteti, míg az idősek „komoly bajba kerülhetnek”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter péntek délután közölte, hogy minden parlamenti párt egybehangzóan bezárása mellett foglalt állást a koronavírus terjedése miatt a pénteki hétpárti megbeszélésen. A miniszter elmondta, hogy ezt fogja a kormánynak tolmácsolni, és 24 órán belül döntést is hoznak. Gulyás közölte: az operatív törzsnek van egy szakmailag megalapozott véleménye, e szerint hazánkban a megbetegedések száma az egyik legalacsonyabb Európában, ami önmagában nem indokolná az iskolák bezárását.

Ugyanakkor elmondta, hogy azt is látják, hogy nagyon sokan nem érzik biztonságban a gyermekeiket, és ebben a helyzetben arra kell tekintettel lenni, hogy a védekezéshez úgy tudjanak hozzájárulni, hogy a polgárok számára a lehető legmegnyugtatóbb legyen.

Nagyot fordult a kormány álláspontja az utóbbi napokban a témával kapcsolatban, ugyanis szerdán Gulyás még úgy fogalmazott:

nem biztos, hogy bármit megelőznénk a bezárással, hiszen teljesen kizártnak tartjuk, hogy a több millió iskolás korú gyerek otthon maradna, és nem menne ki az utcára.

A veszélyhelyzet elrendelésének egyik intézkedése így csak az egyetemek bezárása volt, amit a külföldi hallgatók számával magyaráztak.

A pedagógus-szakszervezetek az elmúlt napokban folyamatosan követelték az iskolák bezárását, Orbán ráadásul azt mondta: nem kapnak fizetést a tanárok, ha a járvány miatt be kell zárni az iskolákat. A szakszervezetek szerint ez nonszensz.

A kormányra elég nagy nyomás nehezedett amiatt is, hogy a régióban egymás után zárták be az iskolákat. Legutóbb a horvát kormányfő közölte, hogy a koronavírus-járvány lassítása céljából hétfőtől két hétre bezárják az iskolákat és az óvodákat is, de a szomszédos országok majd mindegyike így döntött már.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu