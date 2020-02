Megvan az egyik gyanúsítottja a pécsi Volvo-gate ügynek

A Pécsi Sörgyár egykori igazgatója, Hollandia volt tiszteletbeli konzulja az egyik gyanúsítottja az úgynevezett pécsi Volvo-gate-nek – írta meg a Pécsi Újság. A portálnak Csengő András maga ismerte el, hogy az ügy érintettje:

Gyanúsított lettem egy olyan ügyben, aminek semmilyen alapja nincsen, de fogalmazhatok úgy is, hogy egyszerűen baromság. A balliberális sajtóban egymilliárdos korrupciós bűncselekményt emlegetnek. Nagyon komolyan sérült az üzleti életben a jó hírnevem, ezért súlyos veszteségek értek, a családi, baráti kapcsolataim is megsínylették az elmúlt hónapokat. Lehet, hogy nem engem akartak levadászni, mégis velem történik mindez. Nem akarok politizálni, de tudom, honnan fúj a szél, s úgy érzem, áldozat lettem egy politikai játszmában. De engem nem tudnak kiűzni az országból, ezért is döntöttem úgy, hogy véget vetek a hallgatásnak, s elmondom, amit tudok, amit gondolok a pécsi buszbeszerzésről.