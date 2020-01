Három hónapot kap a Lackner Csabát vizsgáló bizottság Kispesten

Az Antikorrupciós Tényfeltáró és Vizsgálóbizottság felállításáról vitatkoztak a képviselők Kispesten pénteken. A bizottság felállítására azért volt szükség, mert Lackner Csabáról az önkormányzati választások előtt került elő egy olyan videó, amelyen a szocialista politikus egy zacskó fehér port lóbál a kezében, miközben azt hangoztatja, hogy hülye az, aki az önkormányzati politikában nem tud megkeresni évi 100 millió forintot.

Nyilvános bizottsággal vizsgáltatnák ki a teljes Lackner-ügyet Kispesten már januárban szavazhatnak erről.

A bizottság megalakítására Ferenczi István LMP-s képviselő tett javaslatot, aki a pénteki ülésen azt szerette volna, hogy a bizottság ülései legyenek nyilvánosak, de ezt rajta kívül csak a momentumos Paróczai Anikó támogatta – írja a 444.

A cikkből az is kiderül, hogy Ferenczi javaslata szerint a bizottság hat hónapra állt volna fel, amit hiába támogatott rajta kívül Paróczai és az összes fideszes is, a baloldali többség megfúrta. Ugyanígy Ferenczi kompromisszumos, négy hónapos javaslatát is leszavazták,a bizottság végül három hónapig fog működni, amit Ferenczi a vitában az egész javaslat kiheréléseként értékelt.

Ferenczi az ülés után azt mondta a 444-nek, hogy ha előbb eldőlt volna, hogy hat helyett csak három hónapot kap, nem biztos, hogy elvállalta volna a bizottsági elnökséget. Így viszont nem hátrálhatott ki, hiába gondolja úgy, hogy ennyi idő alatt csak fele annyi ügyet tudnak majd feltárni.