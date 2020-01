Valaki Fidesznek akarta elnevezni a gyerekét

Az Index egyben kikérte a Nyelvtudományi Intézettől, hogy 2019-ben mik lettek az új választható nevek. Ha valakinek van egy izgalmas névötlete, akkor első körben egy kérelmet kell kitöltenie és leadnia az anyakönyvvezetőnél vagy a Miniszterelnökségen. A névkérelmet utóbbiak küldik tovább az intézethez, itt döntenek, hogy

lehet-e egy gyerek neve Gyagya vagy Fidesz?

Utóbbira az Index cikke szerint tavaly volt igény, a választások környékén valaki Fidesznek akarta volna elnevezni a kislányát. Ez végül nem ment át, mert márkanévnek értékelte a Nyelvtudományi Intézet.

Idén olyan neveket dobtak vissza, mint: Zoya, Királylány, Ljiljana, Madeleine. A férfineveknél pedig nem fogadták el a Delont, a Páblot vagy a Kóciánt. 2020-ban viszont már lehet valaki hivatalosan is Verka, Kriszti vagy Böbe, Annasára vagy Annaszofi. De olyan egzotikusabb nevek is bekerültek, mint a Lupitá, Nandini és Padma. A férfiaknál elfogadták a Baldur, a japán Narutó és vietnámi Kien neveket is, de lehet Terence vagy Raúl is a gyerek.