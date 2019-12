Egy az egy elleni harca készül az MSZP 2022-ben

Kunhalmi Ágnes szerint a Fidesznek elég rossz éve volt.

Az önkormányzati választás ellenzéki sikere igazolta az előválasztás, valamint a Fidesszel szembeni „egy az egy elleni kiállás” létjogosultságát

– mondta Tóth Bertalan. Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint az ellenzéknek ezért a következő parlamenti választásra is hasonlóan kell készülnie.

A párt évzáró sajtótájékoztatóján a szocialista politikus azt is fejtegette, hogy a baloldali, liberális és jobboldali erőkből álló ellenzéki összefogás először valósíthat meg egy olyan programot, amely az oktatás, az egészségügy, a szociális világ és a jogállamiság területein is a nemzeti minimumot tartalmazza.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke szerint sorsdöntő és sikeres év van mögöttük.

A Fidesz sem itthon, sem Európában nem tört át, a centrális erőtér megbomlott, megszűnőben van

– jelentette ki.

A politikus kiemelte, az ellenzéki együttműködés jól vizsgázott az önkormányzati választáson, azonban nem szabad hátradőlniük, 2022-ben ugyanis még nagyobb kihívás vár rájuk. A Fidesz mindent el fog követni, hogy szétfeszítse az ellenzéki együttműködést, ezért az abban részt vevőknek még szorosabban össze kell fogniuk – tette hozzá.

Kunhalmi Ágnes szerint mindennek azzal is kell járnia, hogy az ellenzék a parlamenti választáson is mindenhol egy jelöltet indít a Fidesszel szemben, emellett közös listát és miniszterelnök-jelöltet is állít.

Aki a közös listától eltérő álláspontot képvisel, az veszélyezteti a hazai demokraták győzelmét!

Az MSZP választmányi elnöke kitért arra is, nem az Országgyűlés lesz az ellenzéki ellenállás fő terepe a következő időszakban. Kunhalmi Ágnes 2020-at a felkészülés, 2021-et pedig a kőkemény előválasztás évének jósolta.

Az MSZP-Párbeszéd közös jelöltjeként főpolgármesterré választott Karácsony Gergely az elmúlt 10 év legnagyobb ellenzéki sikerének nevezte az októberi önkormányzati választást. Elmondta, a megválasztása óta eltelt két hónapban megpróbálták kijelölni azokat az irányokat, amelyek a jövőben egy szolidáris Budapestet eredményezhetnek. Erre vonatkozó intézkedéseik közül példaként említette, a fővárosi érdekegyeztető tanács felállítását, a „rabszolgatörvény” alkalmazásának felfüggesztését, a kilakoltatások leállítását és a közösségi közlekedés ingyenessé tételét az álláskeresőknek.

Tóth Bertalan arról is beszélt, hogy az MSZP képviselőit idén összesen 19 millió forint értékben büntette az Országgyűlés, ezeket a döntéseket azonban megtámadták Strasbourgban, győzelmük esetén pedig ezt az összeget is befizetik a szolidaritási alapba. (MTI)