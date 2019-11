Megduplázná a Kúria elnökének fizetését a KDNP

Duplájára emelné a Kúria elnökének fizetését a KDNP – ez derül ki az igazságügyi törvénycsomaghoz benyújtott módosító javaslatból. Ahogy az RTL híradója beszámol róla, a legfőbb bírói testület vezetője, Darák Péter az eddigi havi másfél millió helyett, több mint három millió forintot keresne. A kisebbik kormánypárt szerint egyszerű bérrendezés zajlik, ahogy korábban a köztársasági elnök fizetését is emelték, úgy most az igazságügyi vezetők bérét is növelik.

A KDNP utolsó pillanatban benyújtott módosítója Kúria elnökének fizetését a bírói alapbér hétszeresére emelné.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi