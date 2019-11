Marakodásba torkollt a Fidesz-ellenzék patthelyzet Nagykanizsán

Nagykanizsán fideszes polgármester, de ellenzéki közgyűlési többség lett, és ahogy várható volt, egymás torkának estek a felek. Az Éljen VárosuNk! frakció és a benne lévő ellenzéki pártok állítják, a Fidesz csak az elmúlt évek sáros ügyeit akarja eltakarítani és az időt húzza a tárgyalások nyújtásával. A Fidesz szerint pedig az ellenzéket csak a hatalom és a pozíciók hajtják. Kemény öt év elé néz a zalai város, ha ez már az elején így kezdődik.

Nem véletlen lett már a 2018-as országgyűlési választáson 24.hu-s csatatér Nagykanizsa, a város és környéke számított (vagy inkább számíthatott volna) a Nyugat-Dunántúlon amúgy erős és beágyazott Fidesz Achilles-sarkának. Az egyéni választókerületben akkor – e vidéken szokatlan módon – 50 százalék alatt maradtak (48,8%), de viszonylag simán nyertek. Az ellenzék szétaprózodott: ugyan az MSZP nem indított rá a DK jelöltjére, de a Jobbik, LMP, Momentum mind külön indult. (Fontos hozzátenni, hogy az országgyűlési körzetet a város mellett 81 másik település alkotja.)

Az idei önkormányzati választáson a városban aztán még szorosabbá vált a helyzet: a fideszes Balogh László úgy lett polgármester 49,3 százalékkal, hogy az összellenzéki (Éljen VárosuNk! Egyesület-DK-Jobbik-MSZP-LMP-Momentum) jelölt, Hári Tibor 45,9 százalékot kapott. A verseny szorosságát is mutatja, hogy volt egy harmadik, civil jelölt is, Szabados Gyula, aki 4,8 százalékot szerzett, tehát az is előfordulhatott volna, hogy ha Balogh és Hári egy az egyben meccselnek, akkor a Fidesz jelöltje kikap. Balogh hiába örülhetett a diadalnak, a megyei jogú város közgyűlésében szorulni fog.

Az egyéni választókerületeket 6:4 arányban az ellenzék nyerte, kompenzációs listáról pedig 2-2 fideszes és ellenzéki jelölt jutott a testületbe. Magyarán a polgármestert is beleszámítva 8:7-es többsége van az ellenzéknek, szóval Balogh László nehéz évek elé néz. Főképp, hogy az országos politikának megfelelően a Fidesznek esze ágában sincs békepolitikát folytatni.

A közgyűlés alakuló ülésén tudomásunk szerint csupán formalitások zajlottak le, mint az eskütételek, az igazi csatározás a zárt ajtók mögött zajló Fidesz vs. ellenzék tárgyalásokon folytak, ezért például alpolgármestert sem sikerült választani. Ezek a tárgyalások azonban most úgy tűnik, zátonyra futottak.

Ellenzék: A Fidesz eltüntetné a sáros ügyeket

A közgyűlési ellenzéki (Éljen VárosuNk!) frakciója közleményt adott ki és sajtótájékoztató tartott a helyzetről. A Fidesszel való tárgyalásuk sarokpontja az volt szerintük, hogy „a programunk végrehajtása maradéktalanul megtörténjen, és a választási eredményeknek megfelelően a szakbizottságokban egyesületünk jelöltjei alkothassák a választók akarata szerinti többséget.”

A Fidesz felé is voltak ajánlataik: tanácsnoki, bizottsági elnöki posztot, valamint az előző ciklusban az ellenzéknek biztosított helyeknél több bizottsági pozíciót ajánlottak a kormánypártiaknak. Tették ezt úgy, hogy állításuk szerint az előző ciklusban összesen 53 százalékot szereztek az akkor még külön induló ellenzékiek, de sem alpolgármesteri, sem tanácsnoki, sem bizottsági elnöki pozíciót nem kaptak, az egyes bizottságokban is nagyon csekély arányban lehettek ott.

Azt is szerették volna elérni, ha az alpolgármestereket a közgyűlési többség, ez esetben az Éljen VárosuNk! adja (ez 1998-2002 között működött). A Fidesz mindössze egy egyeztetésbe ment bele, Balogh polgármester pedig egy hetes szabadságra ment. A szerdai tárgyalásokon már delegáltjuk sem volt, de a követeléseiket elküldték. A közlemény így fogalmaz:

Ezen az egyeztetésen a Fidesz minden eddiginél bizarrabb követelésekkel állt elő, nyilvánvalóan azért, hogy a megegyezés véletlenül se jöhessen létre.

Ezzel az ellenzék szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz-KDNP időt húzott, megegyezni nem akart, „nem tudja elfogadni, hogy elveszítette a választást.” Azt írják, a megegyezésre hajlandó Balogh-ot is lecserélték a delegációból. Hozzáteszik, azt nem fogják hagyni, hogy a Fidesz eltüntesse „az elmúlt 13 év sáros ügyeit”, mert minden szerződést átnéznek majd, minden korrupciós ügyet ki fognak vizsgálni.

Horváth Jácinttól, a helyi DK-szervezet vezetőjétől úgy tudjuk, a Fidesz szerdán egy olyan ajánlattal állt elő, miszerint egy alpolgármestert kérnek, négy bizottságot szeretnének létrehozni, amikből kettőben többségük van, a cégvezetők pedig töltsék ki a szerződéses idejüket. Horváth szerint az utóbbi két feltétel szerdáig fel se merült a tárgyalásokon, amiket ezennel berekesztenek.

Fidesz: Az érdek vezérli az ellenzéki szivárványkoalíciót

A Fidesz helyi szervezete a Facebook-oldalán azt írta, az ellenzéki, többséget szerzett „szivárványkoalíció” kompromisszumokat és közös munkát ígért, de semmiről sem sikerült még megegyezni. A hatalomért acsarkodó, érdekvezérelt ellenzékről írnak, és erről:

A szélsőségesek saját hataloméhségük okán minden pozíciót maguknak akarnak, a kb. fele-fele választási eredmény ellenére Balogh László polgármestert teljesen el akarják lehetetleníteni, semmibe véve több ezer kanizsai polgár döntését és akaratát.

Érdekesség, hogy Bizzer András frakcióvezető közzétett egy videót is, amin részletekről nem akar beszélni, de röviden, cirka 50 másodpercben vázolja a helyzetet:

Az ügyben megkerestük a térségi Fidesz-szervezetet is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

