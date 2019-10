„Volt olyan lakás, ahol azt mondták, hogy harminc év után végre valaki bekopogott hozzájuk”

Déri Tibor meglepetésre megnyerte Újpesten a polgármester-választást a fideszes Wintermantel Zsoltot legyőzve, így egyike lett a két fővárosi momentumos polgármesternek. Arról kérdeztük, mi az, amit jól csináltak, és mitől fogják az újpestiek észrevenni, hogy már ő a polgármester.

Keringenek szórakoztató történetek az új polgármesterekről, hogy melyik volt az a pillanat, amikor elhitték, hogy tényleg polgármesterek lettek. Önnek melyik volt az?

Én még nem hiszem el, de majd tudatosul lassan, hogy mit vittünk véghez. Nagyon sokan állítanak meg. Hat percre lakom a metrótól, ha nagyon lusta vagyok, felszállok a 30-as buszra és megyek két megállót, de mostanában szinte mindig gyalogoltam. Ez a hatperces séta a választás előtti egy hétben inkább harminchat perces lett. Többször el is késtem emiatt a momentumos megbeszélésekről, mert inkább meghallgattam az embereket. Az emberek között kell élni, mert akkor ismerjük meg a lakóközösségünket. Most már kezd tudatosulni egyébként, mert éjjel-nappal dolgozunk, pedig a gyakorlatban még el sem kezdtük.

Elkezdték már polgármester úrnak hívni?

Nem is szeretném. Oké, hogy ez egy cím, de szerintem csapatban dolgozunk. Olyan cégkultúrából jövök, ahol nincs alá-fölé rendeltségi viszony, hanem feladatok vannak. Mindenkinek megvan, hogy miért felel, és mindegy, hogy valakit alpolgármesternek vagy tanácsnoknak hívnak, az fogja minősíteni, hogy végzi a feladatát.

Azt mondtam a jelöltjeinknek, hogy mindig legyenek az emberek között. Ne kövessék el azt a hibát, amit az elődeink elkövettek, hogy nem ismerték őket. Nem tudták, ki az alpolgármester vagy a képviselő, és szerintem ez óriási hiba volt.

Akkor kizavarta az embereket, hogy tartsanak kapcsolatot?

Persze, de én is kint leszek.

Wintermantel Zsolt gratulált?

Hétfőn, tehát a választás utáni nap délutánján hívott fel.

Előtte beszéltek?

Nem. Régebben írtam neki, hogy jó lenne, ha nem ellenségként, hanem ellenfélként tudnánk egymással beszélgetni, mert szerintem végső soron ő is Újpestet tartotta a szeme előtt, és nekünk is ez volt a legfontosabb.

A kerület miatt viszont már nem beszéltek a választás óta.

Újpesten nem szerepelt a kompenzációs listán, szóval az itteni testületbe nem került be. De azóta már azt is bejelentette, hogy hiába jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe kompenzációs listán, ott sem veszi át a mandátumát.

Polgármesterként mi lesz az első dolga?

Volt egy egészségüggyel kapcsolatos vállalásunk. Van az önkormányzat tulajdonában egy SZTK, egy lelkes, elhivatott embert szeretnénk az élére, aki segít elérni, amit mi vállaltunk: orvosokat hoz, lerövidíti a várólistákat, amelyek eddig leginkább az orvoshiány miatt alakultak ki. Fiatal, szakképzett orvosokat szeretnénk idehozni, hogy itt kezdjék el a munkájukat. Ezt mindenképp meg kell oldani, mert ez az, ami az újpestieknek a legjobban fáj. Nyilván nem megy egyik napról a másikra, de be szeretnénk bizonyítani, hogy amit kilenc év alatt nem tudtak megcsinálni, azt mi véghez tudjuk vinni.

Ez lenne az a dolog, amitől az újpestieknek feltűnik majd, hogy másik polgármester van? Vagy ha nem ez az, akkor mi?

Felülvizsgáljuk a Főtér projektet. A piac egyik része elkészült, a másik részével mennek tovább. A részletekkel kapcsolatban nem szeretnék egyelőre semmit mondani, de úgy gondolom, hogy a terveket felül kell vizsgálni, mert amit eddig láttunk, az masszív beton. Azt ígéretük, hogy a beépítések helyett a parkosítást szeretnénk támogatni. Az, hogy a piac előtt park legyen, ne egy gőzölgő placc, mindenki számára jó lenne. Azt is gondolom, hogy egy főtéren nem kell parkolónak lennie.

Mi Újpest legnagyobb problémája, amit meg fognak tudni oldani?

A visszaéléseket vissza kell szorítani, mindegyik céget át fogjuk világítani független auditor cégekkel, amelyekkel már zajlanak az egyeztetések. Már most is látunk gyanús dolgokat, és biztos vagyok abban, hogy csontvázak fognak előkerülni.

Például?

Konkrét példát most nem fogok mondani, de nagyon sok jelzést kaptunk állampolgároktól, amelyeket szeretnénk felgöngyölíteni, és szeretnénk, ha a közpénz a közé maradna, és a köz érdekeit szolgálná. A vagyonkezelő élére megfelelő szakembert fogunk hozni, aki pártoktól független. Az lesz a feladata, hogy a mi elképzeléseinket támogatva teljesen átlátható működést biztosítson az újpesti polgároknak. De egyébként ott vannak problémának az útfelújítások, amelyeket meg kell oldani, vagy ott vannak a parkolási problémák, amelyekről nagyon sokan panaszkodtak. Van emellett egy Újpesti Sajtó Kft. nevű cég, ami jelenleg a propagandát szolgálja, de mi kiegyensúlyozott sajtót szeretnénk létrehozni, és ehhez megfelelő embereket a kerületbe hozni.

Lenne független kerületi újság?

Igen, és van egy Újpesti Közéleti Televízió is, amiről alig tud bárki, de szeretnénk belőle színvonalas médiumot kialakítani.

Aggódik az átadás-átvétel miatt?

Szeretem a kihívásokat. Nem tudom, mi vár, de ígéretet kaptam, hogy rendben le fog zajlani, és remélem, hogy ez így is lesz.

Újpesten elég nagy meglepetést okozott azért a polgármesterváltás, mert egyike volt a kerületeknek, ahol hiába vártak többen ellenzéki közgyűlést, arra számítottak, hogy a Fidesz megtartja a polgármesteri posztot. Ön szerint mi az, ami miatt nyert?

Be szerettük volna bizonyítani az újpestieknek, hogy mi képesek vagyunk a kormányzásra. Ha visszatekintünk, itt mindig sokszínű volt a testület, és ez így maradt most is. Nagyon jó csapatot sikerült összehozni az ellenzéki együttműködésbe, és ebben a csapatban mindenki dolgozott. Aki tudta, hogy a legrosszabb körzetbe került, az is. 12-13-szor szórtuk meg a körzeteket, és folyamatosan kint voltunk az utcán. Nem volt olyan nap, hogy legalább egy jelöltünk ne lett volna kint a körzetében. Elmondtuk nekik: képesek vagyunk vezetni a várost, és azt is tudjuk, hogy hogyan – a kopogtatás, pultozás mellett komolyan vettük a szakpolitikai munkát is, és be tudtuk mutatni az Újpestnek szánt víziónkat. Az már az EP-választás eredményéből kiderült, hogy a Fidesznek van egy fix bázisa, ami fölé nem tud menni. Wintermantel Zsolt sem kapott lényegesen több szavazatot, mint öt évvel ezelőtt. Ez alapján tudtuk, hogy legalább húszezer szavazatra van szükségünk a győzelemhez. Ez volt a cél, ehhez ezerötszáz lakásba kellett eljutnunk. Talpalás volt, végigszántottuk a kerületet. Volt olyan lakás, ahol azt mondták, hogy harminc év után végre valaki bekopogott hozzájuk. A mai világban szerintem ez nem történhet meg. Kérdőre vonhatónak kell lennie a képviselőnek, és ez az, aminek valószínűleg az előző vezetés nem felelt meg.

Kiemelt kép: Sopronyi Gyula /24.hu