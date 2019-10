„Ha az emberek lojalitás alapján kerülnek pozícióba, abba kódolva van a balfaszság”

Pécsen működik független újság. Ez az állítás akár természetes is lehetne, de miután a Fidesz a hatalmon töltött tíz éve alatt szinte folyamatos harcot vívott a sajtó azon részével, amelyre nem tudott befolyást gyakorolni, mégis meglepő. Budapestről ezt nehéz látni, de hiába van Magyarországon több, százezres város, hiába lenne igénye a helyi sajtóra, alig vannak már vidéki központú és fókuszú újságok.

A Szabad Pécs éppen Fidesz független sajtóhoz való kibékíthetetlen viszonya miatt jött létre: a Dunántúli Napló fideszes átvétele után három újságíró tett egy kísérletet arra, hogy lehet-e egy nagyobb magyar vidéki városban szabad újságot csinálni.

Babos Attilával, Nimmerfroh Ferenccel és Gűth Ervinnel először arról beszélgettünk, hogy vajon az ország egyik kulturális központjának tartott Pécs valóban kulturáltabb város-e az átlagosnál, vagy ez egyike a sikeres politikai termékeknek az elmúlt évtizedekből. Pécs ugyanis a XX. század második felétől alapvetően iparvárosként működött. A gazdaság nagy részét a könnyűipar és a bányászat uralta le, és a város is ekkor nőtt eddig a legnagyobbra, a hetvenezres polgárvárosba majdnem százezer vendégmunkás és bevándorló érkezett az ország távolabbi részeiből, például Borsodból.

Szerintem az ipar csak egy kiegészítő tevékenység volt. De itt volt az első egyetem, ami működött valameddig, és ugyan volt utána egy kis szünet, de ez mindig egy egyetemi város volt. Azt is érdemes megnézni, hogy a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években hogyan alakult a pécsi underground a képzőművészetektől a fotósokon át a balettig és a színházig. Mindez nem a bányászváros imidzsét erősíti, hanem az egyetemi városét. Az a legnagyobb tragédia, hogy a kilencvenes évek közepén, ahogy fokozatosan elvesztettük a bányászváros jelleget, sajnos ez a kulturális város dolog is kezdett elhalni. Még Toller László alatt is kétévente volt biennálé, és az sincs már.