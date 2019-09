Érdemes gyorsan lecsapni ezekre az újépítésű lakásokra (X)

Budapesten, az egyik első közösségi szemlélettel épülő lakópark a XIII. kerületi Kassák Passage, ahol számos közösségi tér és szolgáltatás gondoskodik majd a leendő lakók kényelméről. Az egyedülálló szolgáltatásokkal bővített lakások, 2019. december 31-ig kedvező áron, 5%-os áfával vásárolhatók meg.

Új lakásba költözőktől gyakran hallani, hogy általában túl sok idő telik el, míg magát a társasházat, annak lakóit is megismerik. Az persze érthető, hogy először saját lakásukat akarják jól belakni, de mennyivel kellemesebb úgy élni, hogy közben a közvetlen környezetükkel, de legalább annak egy részével is ismeretségbe kerülnek. Akár úgy is, hogy élnek a ház által felkínált lehetőségekkel, mint például a belvároshoz közeli Kassák Passage-ban – a dinamikusan fejlődő XIII. kerületben található Kassák Residence folytatásaként épülő új lakóparkban -, ahol más új projektektől eltérően kifejezetten a közösségépítésre helyezte a hangsúlyt a fejlesztő WING Zrt.

Kényelmi szolgáltatásokkal természetesen ezek a lakások is jól ellátottak, a LIVING ernyőmárkákoz tartozó lakóparkokban kialakított, okosotthonokra jellemző funkciók rendelkezésre állnak. A Smart Home alapcsomagban megtalálható a központi egység, amihez az okos eszközök csatlakoznak, folyamatos a fűtésszabályozás, okosak a dugaljak is (bárhonnan ki- és bekapcsolhatók). A bővített Smart+ csomag pedig igényekhez igazítható, az árnyékoló rendszertől és a biztonsági kameráig több megoldás is kialakítható. Ám mindez kevés lenne, hogy igazán jól érezzük magunkat. Ezért kellenek a közösséget kiszolgáló, azt formáló más, egyedi szolgáltatások, amiből itt szerencsére elég sok van és a vevők visszajelzései alapján nagyon jól jöhetnek a mindennapokban.

Itt van mindjárt a társasházi közösségi nappali: ez annak jó, aki a lakásán kívüli helyet igénylő kisebb programokat, akár üzleti találkozókat szeretne lebonyolítani anélkül, hogy elhagyná az épületet. Az olvasni vágyókat egy közösségi könyvtár várja.

Budapesten egyre nagyobb fejtörést okoz a közlekedés. Sokan, főleg, ha olyan „mindenhez közel” lévő helyre költöznek, mint ez a lakópark, akár végleg letehetik az autót, de az alkalmankénti használatról mégsem kell lemondaniuk. Ha sürgősen szükség van egy járműre, akkor egy prémium autómegosztó szolgáltatást is igénybe vehetnek. Szintén az online világhoz tartozik egy másik kényelmi újdonság, a társasházban kialakított 0-24 órás csomagpont, így időben és biztonságosan megérkezhet az interneten rendelt áru és mi is feladhatunk küldeményt.



Talán a legeredetibb a Kassák Passage-nál az, amire sok új lakó még gondolni sem tudott volna. Ez pedig a fészernek nevezett raktár, amit kifejezetten a barkácsolni, szerelni vágyó lakóknak hoztak létre. A legfontosabb szerszámok, eszközök és berendezések mind bevethetők, ha kisebb műszaki munkát, vagy szerelést akarunk elvégezni, nem kell tehát szakit hívni.

A 262 lakásos komplexum építése még 2019-ben elkezdődik, aki még idén vásárol, 5%-os áfával veheti meg új, kitűnő minőségű lakását.