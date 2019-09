Lezuhant a trapézról egy magyar artistalány egy bosnyák cirkuszban

Picard Lili artista egy légi mutatvány közben megcsúszott és a mélybe zuhant egy bosnyák cirkuszban múlt csütörtökön – írja a Bors. A lány éppen egy lengőgyakorlatot adott elő, amikor egy apró csúszás miatt egyensúlyát vesztette, és öt-hat métert zuhant.

– mondta az artista anyukája a lapnak. A Picard család 250 éves cirkuszi múltra tekint vissza, a nagyszülők, Endre és Sarolta 50 évig dolgoztak artistaként, Lili keresztapja, Endre pedig unokahúgával egy társulatban lép fel bohócszámaival.

Picard Lili már a kecskeméti kórházban fekszik, ő és családja is azt reméli, hogy a lány teljesen felépül és visszatérhet a trapézra. Az artistalány anyukája a Borsnak azt mondta, megdöbbentő összefogást tapasztaltak:

Lili hazahozatala körül sok fennforgás volt, mivel nem tudtuk, hogy csak légi úton, vagy szárazföldön is szállítható, ugyanis csupán szerb nyelven írt orvosi papírokat kaptunk. Szerencsére azonnal a segítségünkre siettek, a mentőktől rögtön jelentkezett Deoth Edit, a Fővárosi Nagycirkusz pedig segített lefordíttatni az orvosi papírjait, de artisták és más szakszervezetek is rögtön jelentkeztek. Volt, aki még katonai repülőt is szervezett volna.