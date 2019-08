Rács mögött tartaná az ügyészség a Viking Sigyn ukrán kapitányát. Az ügyészség azt indítványozta ugyanis, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró további három hónappal hosszabbítsa meg Jurij C. letartóztatását.

Álláspontjuk szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása, továbbá a bizonyítás megnehezítésének, illetve meghiúsításának megakadályozása érdekében indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés.

Jurij C. -t először halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésével gyanúsították meg. Július végén azonban újabb gyanúsítást közöltek vele. Most már 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával is gyanúsítják. Ez azt jelenti, hogy az ukrán férfit most már nemcsak gondatlanság miatt terheli a felelősség, hanem azért is, mert nem kellő mértékben nyújtott segítséget a baleset után, vagy azt teljesen elmulasztotta.

A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet; hét távol-keleti turista élte túl a balesetet. Egy dél-koreai nőt még mindig keresnek.

Fotó: Mónus Márton / MTI