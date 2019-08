Az LMP új társelnöke egy 160 ezer forintos összecsukható biciklivel állt bele az Autómentes Augusztusba

Válts Te is bringára!

A Műanyagmentes Július után itt az Autómentes Augusztus! ✅🚲 🚫🚗Én is kocsiról bringára váltottam, mert tisztább, egyszerűbb, környezetbarátabb és kényelmesebb közlekedési eszköz. Ez most neked is egy jó lehetőség arra, hogy válts! Guruljunk együtt! #automentes #nemcsakaugusztus

Közzétette: Kendernay János – 2019. augusztus 15., csütörtök