Bérgyilkossal ölette meg a kutyáját a nő

A dencsházi asszony a korlátozott értelmi képességű férfit itallal, krumplival, kenyérrel, hússal fizette ki.

A Bors szerint a felbérelt férfi az asszony gyerekei előtt verte agyon az állatot. A kutya még élt, amikor elásták. A Baranyai megyei Dencsházán egy helyi állatvédő a lapnak azt mondta, a kocsmárosnő korábban is szörnyen bánt kutyájával, ezért elkezdtek neki gazdát keresni.

Egy asszony örömmel el is vitte volna, de gazdája inkább felbérelt egy korlátozott értelmi képességű helyi férfit, hogy végezzen vele. A Bors birtokában van egy hangfelvétel, amelyen a férfi beismeri a kutyagyilkosságot, és azt, hogy valóban étellel és itallal fizették ki.

Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatkínzás Ellen csoport vezetője a lapnak azt mondta, a kirívóan kegyetlen eset után 20-25-en mentek le a faluba, de a nő rendőrt hívott, elvitette a csapatot. Ők is feljelentést tettek, elmennek a bíróságra is, és demonstrációt is terveznek a nő kocsmája elé. A baranyai rendőrök állatkínzás miatt nyomoznak, kivonultak a telekre, a kiskutya tetemét a gyilkosával ásatták ki.