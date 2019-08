„Örök fájdalmat viseljen a lelkén, úgy ahogy én fogom halálomig” – mondta a Kőbányán megölt lány anyukája

Nem sokkal a 23 születésnapja előtt ölték meg azt a fiatal lányt, aki egy kőbányai kisboltban dolgozott eladóként. Ezt a meggyilkolt K. Kata édesanyja mondta az RTL Klubnak telefonon.

Mindennapos kapcsolat volt közöttünk, ő egy csodálatos, tehetséges nagyon életvidám lány volt. Együtt készültünk a nyaralásra is

– mondta az anyuka, aki megerősítette azt a korábbi információt, hogy Cs. Dániel azért mehetett fel a lányához az ominózus napon, hogy elvigye a nála maradt holmijait a szakítás után.

Katánál annak ellenére is ott maradt egy két holmija, hogy mondtam neki, hogy juttassa el hozzá és ne találkozzon vele. Valószínűleg naivan azt gondolta, hogy majd simán átadja neki. Szerintem ő nem is feltételezte, hogy bánthatja

– tette hozzá. Szilvia elmondása szerint egy önimádó, nárcisztikus személyiség volt a gyilkossággal gyanúsított fiú. Kata azonban sosem mondott neki olyat, hogy kezet emelt volna rá korábban. Arra felvetésre, hogy mit kíván annak, aki elvette a lánya életét, így felelt:

Nekem örökké együtt kell élnem azzal, hogy ez a gyönyörű fiatal teremtés, az én kislányom az élete elején meghalt. Nem tudnék nagyobb büntetést csak azt, hogy ő is viseljen valami örök fájdalmat a lelkén, úgy ahogy én fogom a halálomig.

Nevelőapja szerint Kata feltétel nélkül hitt és bízott mindenkiben. A Blikknek azt mondta, hogy többször figyelmeztették, hogy legyen egy kicsit óvatosabb, de sajnos nem hitt nekik.

„Néhány hónapja jártak együtt, de Kata három hete szakított. Meg is beszéltük vele, hogy a zárat is lecseréli, nehogy valami baj történjen. Mi is csak most tudtuk meg, hogy a fiú telefonon többször megfenyegette. Egy biztos: iszonyú fájdalmakat kívánok Kata gyilkosának”

– mondta a nevelőapa.

Cs. Dániel már úton volt Frankfurt felé, amikor egy plázánál elkapták. A férfi jelenleg átadási őrizetben van Németországban. Ha a gyilkossággal gyanúsított férfi hozzájárul az egyszerűsített átadáshoz, akkor két héten belül hazajöhet, ha viszont nem járul hozzá, akkor hónapokig is elhúzódhat a kiadatása.