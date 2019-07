20 millió közpénzzel támogatott az MVM egy 200 ezer forintos alapítványt

Az MVM-től 20 millió forint közpénzt kapott támogatásként a Tisztességes Választásért Alapítvány, amelynek honlapján március 4-i a legutóbbi hír, 2017-es bevétele 200 ezer, eredménye pedig 6 ezer forint volt. Még többet, 30 milliót kasszírozott a Kommentár Alapítvány, amely a Békés Márton „felelős szerkesztette” Kommentár folyóiratot adja ki – derül ki a lapunk közérdekű adatigénylése nyomán megkapott dokumentumokból.

Polgármestert választanak Andocson vasárnap – ez a címe a legutóbbi hírnek a Tisztességes Választásért Alapítvány honlapján. Március 4-én tették közzé, azóta nem frissült a rovat, a 72 lájkot begyűjtő Facebook-oldalon 2015 óta nincs újdonság. Ennek fényében meglepő, hogy a Magyar Villamos Művek – a lapunk közérdekű adatigénylése nyomán megküldött dokumentum szerint – 20 millió forint támogatást adott az idén a szervezetnek.

Ez a gáláns lépés annak fényében még furcsább, hogy a civil szervezet legutóbbi – nyilvánosan elérhető – beszámolója szerint 2017-ben összesen 200 ezer forint bevételt könyvelhetett el, eredménye pedig 6 ezer forint volt. Igaz, a múlt évben voltak változások a vezetésben, hiszen a kuratóriumi elnök Klinghammer István korábbi felsőoktatási államtitkár, ELTE-rektor lett, ám a 2018-as beszámolókat még nem kellett közzétenni. Az alapítványnak – a saját honlapján megjelent, nyelvi bravúrokkal színezett szöveg szerint – alapküldetése, hogy

a választásokhoz kapcsolódó jogi ismeretek minél szélesebb körben történő interpretálása, a figyelem felhívása a visszaélések megelőzéséért.

A másik fontos feladat a „tisztességes választás üzenetének kiterjesztése a hétköznapi élet szinte minden területére”, hiszen „az emberek az életük minden pillanatában választás előtt állnak, elméleti, és gyakorlati joguk megválasztani a lakóhelyüket, az élelmiszert, amit fogyasztunk az iskolát, ahová a gyermekeinket beíratják. (…) Ezekhez a választási pillanatokhoz azonban sokaknak segítség kell.” Megkerestük az alapítványt, hogy az MVM pénzéből milyen módon szolgálja majd e célokat, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

E humanista programot már 2009 óta igyekszik megvalósítani az alapítvány: a kuratórium elnöke akkor az azóta elhunyt egykori kommunista politikus, Pozsgay Imre volt. Az alapítók között ott volt az immár élen álló Klinghammer, valamint a jelenleg is KDNP-s képviselő, Vejkey Imre. A hírekbe akkor került be a szervezet, amikor a Nemzeti Választási Bizottság tagjává választották Lugossy-Sági Krisztinát, aki a Magyar Narancs cikke szerint az alapítvány titkára volt.

Innen egyenes az út egy kormányközeli labirintusba. Az alapítvány ugyanis a Csalogány u. 12., I. emelet 3. szám alá van bejegyezve. Éppen oda, ahol a Magyar Narancs cikke szerint egy valóságos céggyűjtőhely működik. A Csalogány utcai épület ad otthont – több más kulturális piacon mozgó vállalkozás mellett – a kormánypárti kultúrharcban ismertté vált Szakács Árpád cégeinek. A bonyolult háló egyik kulcsszereplője Horváth-Lugossy Gábor József, akit Kásler Miklós miniszter a 800 millió forintból alapított Magyarságkutató Intézet vezetőjének nevezett ki. A szövevényes cégháló otthona a lakás, amely ezek szerint tisztességes választás a közpénz tízmillióinak.

Amelyekből bőven kapott a Kommentár Alapítvány is. Az MVM-lista élén áll 30 millióval a szervezet, amely kiadja a Békés Márton Terror Háza kutatási igazgató „felelős szerkesztette” Kommentár folyóiratot, és minden évben megrendezi a jobboldal nyári „szellemi fesztiválját”, a Tranzitot.

Hasonló nagyságrendű támogatásnak örülhetett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (25 millió), a többség azonban maximum pár milliós támogatást kapott az MVM-től az első féléves utalásokat összesítő dokumentum szerint. Kapott pénzt például az értelmi fogyatékosokat segítő Down Alapítvány (6 millió), a Böjte Csaba fémjelezte Dévai Szent Ferenc Alapítvány (4,5 millió). A „jóügyes” támogatások mellett tudományos célokat is favorizált a cég: a Mathias Corvinus Collegium nyári táborára és versenyére kapott pénzt (összesen 900 ezer forintot), a BME diákjai pedig versenyre utazáshoz kaptak segítséget (5 millió forint). Mindezeken kívül meglepő sorok is vannak azért a táblában, hiszen

az első hat hónapban összesen 166 millió forintot „eltámogató” MVM kétmillió forintot szán a Visítástól Vígadásig című nemesgörzsönyi böllérfesztiválra, 200 ezret pedig az orosházi birkózók támogatására.

A Paks II Zrt. viszont egyetemek összesen 26 milliónyi támogatásáról számolt be: a pécsi, a dunaújvárosi, a veszprémi, a miskolci és a debreceni egyetem egyaránt 5 milliót kap, az egyetlen kivétel az egri intézmény, amelynek be kell érnie egy millióval.

A Hungarocontrol több önkormányzatnak utal, kap például a repülőtér érintettségi körzetébe tartozó Zugló és Vecsés. Ezen túl a települések közül első ránézésre nem feltétlenül érthető módon például Bakkonykoppány és Porva is befutott. És persze akadnak szakmai támogatások is, mint például a budaörsi repülőtér vagy a repülőszövetség szponzorálása.

A Magyar Posta összesen 10,45 millió forintot osztott ki, a legnagyobb tétel a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány 5 milliója, amelyet egyébként az MVM kiegészít 11 millióval. De például A Füvészkertért Alapítvány is örülhetett 150 ezer forintnak.

Az állami cégektől a január 1. és június 30. között kötött hirdetési, reklám- és támogatási szerződések listáját kértük ki.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu