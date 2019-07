A győri fideszes polgármester ügyvédje kapta meg a miskolci kaszinót

Megnyílt a miskolci kaszinó, így teljessé vált a hazai kaszinópiac – írja a napi.hu. Összesen 11 kaszinó működhet jelenleg Magyarországon, és tíznek már eddig is volt működtetője, most pedig elkelt az utolsó engedély is. A tulajdonos pedig Borkai Zsolt győri fideszes polgármester ügyvédje, aki a győri és a pécsi kaszinót is megkapta korábban. Rákosfalvy Zoltán így második legnagyobb kaszinótulajdonos lehet Magyarországon. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott.

A napi.hu megjegyzi, hogy az nem teljesen átlátható, miért pont az ő cége kapta meg a miskolci kaszinót is. A szerencsejáték-törvény szerint az illetékes miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést, és ebben az esetben is ez történt.

Rákosfalvy idén júniusban képviselte a Kúrián Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármesterét egy EP-választáshoz kapcsolódó ügyben.

