Megtörtént a hatalomátvétel a TV2-t birtokló cégnél

Mostantól egy személyben Mészáros Lőrinc bizalmasa, Alcsútdoboz fideszes alpolgármestere, Tima János irányíthatja vezérigazgatóként a TV2-t birtokló Magyar Broadcasting Co. Zrt.-t, írja a G7.

A lap cikke szerint Tima kinevezésével egy időben lemondott tisztségéről az igazgatóság két, a néhai Andy Vajna embereként számon tartott tagja, Tremmel Zoltán és Kovács Andrea, akik közül utóbbi a társaság alapítása, előbbi a filmügyi biztos januári halála óta vett részt a cég irányításában.

A vezércseréről a június 28-i közgyűlésen döntöttek és jelenleg a cégbírósági bejegyzésre vár.

A G7 azt is írja, hogy a cég elköltözött abból az irodaházból, ahol Andy Vajna érdekeltségeinek többsége működött, illetve működik még most is. Az MBC épp abba a Ferenc körúti lakásba tette át a székhelyét, ahol a TV2 sokáig rejtőzködő vevőjének érdekeltségei is székelnek, ami szintén a hatalomátvételre utal.

Tima nemcsak a TV2-nél került pozícióba a közelmúltban, hanem a korábban a Simicska-médiabirodalomhoz tartozó Lánchíd Rádiónál és a bezárt Heti Válasznál is. Igaz ennél a két vállalatnál nem cégvezetőként, hanem tulajdonosként tűnt fel.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu