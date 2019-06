Az ügyészség szerint nem foglalkozott a bíróság azzal, hogy adatokat törölt az ukrán hajóskapitány

Mint arról elsőként beszámoltunk a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta az első fokú bíróság határozatát, így 15 millió forint óvadék ellenében szabadlábon védekezhet tovább a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitánya. A másodfokon eljáró bíróság annyiban szigorított az elsőfokú döntésen, hogy Jurij C. köteles hetente két alkalommal a nyomozást végző hatóságnál személyesen is jelentkezni.

A Fővárosi Törvényszék ezzel kapcsolatos későbbi közleményében azt írta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat maradéktalanul megtartva vizsgálta a gyanúsítottal szemben fennálló megalapozott gyanú meglétét. Kiemelte, hogy a kényszerintézkedésről való döntéskor sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság nem bocsátkozhat a már beszerzett bizonyítékok összevető mérlegelésébe. Azt írják, hogy a bíróságnak csak azt kell vizsgálnia, hogy rendelkezésre állnak-e olyan terhelő tényadatok, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy bűncselekmény történt és az elkövető a gyanúsított.

A másodfokú bíróság megjegyezte azt is, hogy bár az ügyészség hivatkozott arra, hogy az ukrán férfit más ügyben külföldön gyanúsítottként hallgatták ki, ez a jelen döntés meghozatala során relevanciával nem bír, már csak azért sem, mert az ügy tárgya, állása és annak kimenetele nem ismert, továbbá az ügyészi indítvány szerinti szökés, elrejtőzés veszélyével nem hozható összefüggésbe.

Mivel a törvényszék közleményében gyakorlatilag egy szó sincs arról, hogy a kapitány adatokat tüntethetett el a telefonjáról, ezért megkerestük a Fővárosi Főügyészséget a másodfokú döntés kapcsán. Rab Ferenc, helyettes szóvivője lapunknak úgy fogalmazott, hogy az ügyészég a bizonyítás megnehezítésének kizárása miatt is indokoltnak tartotta a letartóztatást.

Ez azért fontos, mert az ügyészség szerint ez olyan ok, ami miatt az óvadék lehetőségét jelen ügyben ki kellett volna zárni. Erre új bizonyíték, mégpedig az adattörlésre vonatkozó szakértői megállapítás merült fel, amelyet a bíróság kézhez vett. A bíróság azonban az ügyészi fellebbezésnek ezzel a részével – végzéséből és közleményéből is kitűnően – egyáltalán nem foglalkozott. Emellett a bíróság kifejtette, hogy az, hogy a gyanúsított egy hollandiai balesetben érintett volt, nem hozható összefüggésbe a szökés-elrejtőzés veszélyével. Az ügyészség erre nem is emiatt, hanem a tényállás teljessége és a korábbi védői nyilatkozatok miatt hivatkozott