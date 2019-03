Két órája tárgyalnak a Fideszről zárt ajtók mögött, már Sargentininek kellett odamennie az ajtó elé

Az EPP ma tárgyalja meg, hogy kirakják vagy felfüggesszék-e a Fideszt a Néppártból. A vita nem megy könnyen, mert már két órája tárgyalnak erről zárt ajtók mögött. Annyira nem tudni semmit, hogy még Judith Sargentini is odaállt az ajtó elé, hogy az újságírókkal együtt várakozzon. Persze neki sok köze nincs a vitához, de azért elmondta, hogy szerinte ki kéne zárni a Fideszt.

Waiting for EPP to come to a conclusion. pic.twitter.com/qHcn6uERPK — Judith Sargentini (@judithineuropa) March 20, 2019

Bent állítólag Weber is felszólalt, ő a felfüggesztés mellett, és a franciák engednének is a kompromisszumnak, de a holland tagok mindenképp ki akarják rakni a Fideszt. Elvileg Manfred Weber és Orbán Viktor is tartanak majd sajtótájékoztatót, de ezek természetesen csúsznak, hiszen még döntés sincs, amiről a sajtót tájékoztatni kellene.

