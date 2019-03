Felfüggesztették a Fidesz tagságát a Néppártban

Az Európai Néppárt politikai gyűlése szerdán megszavazta, hogy felfüggesztik a Fidesz tagságát a jobbközép pártcsaládban. Illetve az történt, hogy módosítottak az eredeti javaslaton, és végül arról szavaztak, hogy a Fidesz önként felfüggeszti tagságát a Néppártban, amíg a vele szemben indított vizsgálat tart, és ezzel mindkét fél egyetért. Erre utal a szavazatarány is: 190-en szavaztak az indítvány mellett és mindössze hárman ellene.

Ezzel eldőlt, hogy a magyar kormánypártot egy jó darabig, a vizsgálat végéig biztosan nem zárják az Európai Néppártból.

A döntést Joseph Daul, a Néppárt francia elnöke jelentette be a Twitteren, e szerint a döntés azonnali, a Fidesz nem vehet részt a pártgyűléseken, nem szavazhat és nem állíthat jelöltet semmilyen pártos posztra.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts

— Joseph Daul (@JosephDaul) March 20, 2019