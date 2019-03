Megmagyarázta a társasház, hogy miért verték meg a biztonságiak a topmenedzsert a fiaival

Mint arról korábban beszámoltunk komoly műtéten van túl az német menedzser, akit fiaival együtt összevertek a bulinegyedben másfél héttel ezelőtt. Az 57 éves férfi arca eltört, illetve több helyen is megsérült, ezért orvosi beavatkozásra volt szükség, hogy helyre tegyék a csontokat.

A Gozsdu Udvar társasház közleményben reagált a szórakozóhelyen történtekre.

A hírekbe bekerült három fős társaság egyik tagja thai bokszoló, a másik bajnoki címért küzdő nehézsúlyú bokszoló. A társaság hosszú percekig agresszíven kötözködött az üzletvezető hölggyel és a helyzetet kezelő biztonsági szolgálattal. A hatóságokkal együttműködő biztonsági cég sajnálja a történteket és belső vizsgálat után felfüggesztette az erőszakosan fellépő alkalmazottakat.

– írják, hozzátéve, nagyon sajnálják a sajtóban is nyilvánosságot kapott erőszakos eseményeket, amelyeket maguk is kivizsgáltak. Közleményükben azt írják, hogy a társasházzal szerződött biztonsági szolgálat képzett, engedéllyel rendelkező, tapasztalt őröket alkalmaz, akik az emberi reakciókat az adott helyzetben felmérik, majd a környezetben lévők és a saját testi épségük megóvását előtérbe helyezve cselekednek. A biztonsági cég a hatóságokkal mindenben együttműködik. A cég a rendőrségnek bizonyítékként átadott egy videófelvételt és munkatársai az alábbiakról is beszámoltak:

A szórakozóhelyre bejutni próbáló vendégek közül a két fiú egyike nehézsúlyú magyar bajnoki döntőt vívó bokszoló, a másik muay thai harcos.

A társaság órákkal az után, hogy a szórakozóhelyen vacsoráztak, ki akarta kerülni a bejutásra várók sorát.

A társaság először az üzletvezető hölgyet hosszú percekig inzultálta majd egyikőjük meglökte, ekkor lépett közbe a biztonsági szolgálat.

A jelenet végén alakult ki a sajnálatos konfliktus.

A társasház közleménye arra is kitér, hogy heti szinten több tízezer vendég fordul meg náluk. Az ott lakók, irodát bérlők, valamint az udvar vendégeinek biztonsága érdekében minden veszélyforrást és erőszakos cselekményt alapjaiban igyekeznek kiküszöbölni. Azt írják, hogy az őrök alaphelyzetben tartózkodnak minden erőszakos beavatkozástól. Mint írják ilyen magas vendégszám mellett fokozott figyelemre van szükség az őröktől, különösen az éjszakai bulik ideje alatt. A vendégek viselkedése azonban esetenként megkívánja a közbeavatkozást, melynek természetesen nem lenne szabad erőszakba torkollni.

Az éttermet és a biztonsági szolgáltatást nyújtó szerződött partnerünket utasítottuk az ügyben résztvevő őrök azonnali munka alóli felmentésére a hatósági vizsgálat lezárultáig. Számunkra a legfontosabb, hogy minden hozzánk látogató vendég és az itt lakók is biztonságban érezzék magukat és értékeiket.

A közlemény azzal zárul, hogy a Gozsdu Társasház és biztonsági szolgálata lakói és vendégei érdekében a jövőben sem tolerálja, hogy az éjszakában a többi vendéggel, munkatársakkal vagy nőkkel szemben erőszakosan lépjenek fel és magukat a békésen szórakozók elé helyezze bárki. A Gozsdu Társasház mindent elkövet a heti több tízezer vendég biztonságos szórakozásáért és profin igyekszik kezelni az éjszakai élethez hozzátartozó, az ehhez hasonlóan nehéz helyzeteket is.

Megkerestük a menedzser jogi képviselőjét, Varga Zoltánt, hogy mi a véleménye a társasház közleményérő, az alábbi választ kaptuk: