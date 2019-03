Fiala János élő adásban fakadt ki Karácsony Gergely tartozása miatt

Fiala János Kelj Fel Jancsi! című műsorában fővárosi ügyekkel is foglalkozik és fővárosi politikusokkal is beszélget heti rendszerességgel a Civil Rádióban. A 444 most arról ír, hogy a műsorvezető betéti társasága számos önkormányzattal áll szerződéses viszonyban – azaz pénzt kap az interjúkért, illetve a kerületek imázsának építéséért. A IX. kerület például 275 ezer forintot fizet azért, hogy Fiala műsora havonta maximum 15 percben segíti az önkormányzat kommunikációját, de a rádiós hasonló szerződést kötött Újpesttel, Pestszentlőrinccel, a Városliget Zrt.-vel és Zuglóval is.

Az utóbbival viszont akadt egy kis probléma, a 444 cikke szerint Fiala élő adásban hánytorgatta fel, hogy a zuglói önkormányzat tartozik neki. A március 7-i adásban egy hallgatónak kezdett el panaszkodni:

Azt kérdezem öntől, hogy megérti-e azt, ha az én türelmem a zuglói önkormányzattal kapcsolatban erőteljesen csökken, annak fizetési fegyelmezetlensége okán? Amelyhez egyébként egy magas beosztású önkormányzati dolgozó azt mondta, amikor erre felhívtam a figyelmét, ami rendszeresen előfordul, de most már több százezer forint nagyságrendű, meghaladja a félmillió forintot, hogy örüljek annak, hogy a fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek.

Majd így folytatta:

És azt is megérti, ha egyébként előbb utóbb azt fogom mondani, még nem tudom pontosan, hogy mit, de olyasmit fogok mondani, amit én egyébként műsoron belül a partnereimnek ritkán szoktam?

A hallgató erre azt kérdezte Fialától, hogy engedheti meg magának Karácsony Gergely, hogy az általa vezetett önkormányzat ne fizessen, és mit mond erre a politikus. A műsorvezető először csak annyit mondott, hogy ezt nem akarja elmondni, majd annyit hozzátett:

Nem lehet tőle megkérdezni, mert elmondta, hogy ennek alapvetően most éppen mi az oka, és ez egy olyan dolog, amellyel megtisztelt a bizalmával és amellyel nem élhetek vissza, de azt kell hogy mondjam, hogy mielőtt ez a probléma lett volna, korábban sem fizettek pontosan.

Kiemelt kép: MTI