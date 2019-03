Hatvan év fegyházat kapott a kesznyéteni tinilányt megerőszakoló hét férfi

A Miskolci Törvényszék csaknem hat évtizednyi börtönre ítélte azt a hét férfit, akik 2017 nyarán elkábítottak, majd megerőszakoltak egy 16 éves lányt Kesznyétenben. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy beismerték a bűnösségüket.

Kesznyéten a Tiszaújvárosi járásban, Miskolctól 30 kilométerre található. A gondozott házak mellett rozoga, elhagyott épületeket is látni. A férfiak egy ilyen romos házba vitték magukkal Petrát is, miután elszívattak vele egy szintetikus drogot tartalmazó cigit.

A lány annyira bódult állapotba került, hogy alig tudott lépni és a beszéd is nehezére esett. A férfiak betámogatták a lakatlan házba. Ezt követően az egyikük ölelgetni kezdte a tinilányt, aki kábult állapota ellenére igyekezett eltolni magától a férfit. A drogtól azonban egyre erőtlenebbé vált, és nem tudott védekezni. Ezt észlelve a két férfi megerőszakolta. Időközben a helyszínre érkezett a harmadik társuk is, aki maga is szexuális cselekményre kényszerítette a lányt.

Ezután újabb férfi érkezett a házhoz, aki a sértettet átvitte egyik társa lakásába, ahová a többiek is követték őket. Időközben a lány bódultsága csökkent, és megpróbált védekezni a támadóival szemben. Egyikük befogta a száját, a többiek lefogták és a házban tartózkodó öt vádlott ismét szexuálisan bántalmazta.

Az eset este kilenc és hajnal egy között történt, akkor kezdték el ugyanis keresni Petrát a szülei. Végül valaki meglátta, amint az utcán szédeleg, és hazavitte. Petra mamája korábban elmesélte nekünk, hogy Petráék heten vannak testvérek. Elváltak a szülei és azóta a menyével él. Az általános iskola elvégzése után beíratták a kereskedelmibe, de sajnos hiába vették fel, mert otthagyta a sulit.

Nagyon kiborultam, amikor történt az eset. Még most is nehéz indulat nélkül beszélni a történtekről. Tudja, az én nagyapám rendőrparancsnok volt, lehet, hogy megrángatnám őket. De tudom, hogy ez nem megoldás. Nagyon bízom a bíróságban, mert ezeknek börtönben a helyük

– mondta bizakodva a vádemelés után a lány nagymamája. A bíróság most hozott ítéletet a borzalmas ügyben. A férfiakat tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére erőszakkal, egymás cselekményéről tudva, többek által elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek.

Móri Katalin bíró a felnőttkorú vádlottak közül az egyiket 10 év, másikat 9 év 6 hónap, két vádlottat 9 év, további két vádlottat 8 év 6 hónap fegyházra ítélte. A fiatalkorú elkövetőkkel szemben 4 év szabadságvesztést szabott ki.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a cselekmény brutális elkövetési módját és egyes erőszakoló esetében a büntetett előélet. A bíróság a bűncselekményt beismerő vádlottak esetében utóbbit enyhítő körülményként értékelte.

Egy vádlott cselekményben való részvétele nem nyert bizonyítást, ezért őt a bíróság felmentette. Az ítélet ellen az összes elítélt, és védője fellebbezett, így a büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.